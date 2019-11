Mikloško: Režim bol totalitný v tom, že sa chcel zmocniť svedomia ľudí

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil bývalý politik disident František Mikloško. Dodal, že ľudia akoby v dnešnej dobe potrebovali znovu nepriateľa.

Ako prvý podnet odporu označil Mikloško Sviečkovú manifestáciu, komunistický režim bol podľa neho totalitný nielen v tom, že vládla jedna strana. „Bol totalitný najmä v tom, že sa chceli zmocniť svedomia ľudí a veriaci ľudia boli pre nich nebezpeční. A sebavedomie veriacich stúpalo,“ dodal.

Osobnosť Novembra '89 a herec Milan Kňažko sa poďakoval študentom, ako aj bežným občanom, ktorí sa k revolúcii pridali. „Bola to hlavne revolúcia miliónov ľudí na námestiach, pretože bez nich by si s nami poradili veľmi rýchlo. Z tohto pohľadu sme boli bezvýznamní, nebyť ľudí na námestiach, nič by sa nezmenilo,“ doplnil.

„Aj Nežná revolúcia bola vykúpená krvou neznámych ľudí,“ skonštatoval Mikloško s tým, že za 70 rokov svojej existencie si komunizmus vyžiadal 100 miliónov obetí. Mikloško tiež poznamenal, že sa hovorí, že revolúcia požiera svoje deti. Ako poznamenal, Nežná revolúcia požrala tie ideály, priazeň, atmosféru porozumenia, slušnosť.

„Heslo 'Kto nekradne, okráda svoju rodinu' sme za posledných 30 rokov doviedli do absolútnych výšav, o ktorých sa nám za socializmu ani nesnívalo,“ vyhlásila producentka a predstaviteľka študentských protestov Zuzana Mistríková. „Novembrové dni a to, čo sa dialo, znamenalo, že sme sa rozhodli, ako krajina byť demokratickou krajinou so všetkými inštitútmi, na ktorých demokracia stojí. Tie kýble špiny, ktoré sa na nás valia každý deň, dokazujú, že inštitúty sa nám nepodarilo naplniť obsahom, ktorým majú byť naplnené,“ dodala Mistríková.

Mikloško si myslí, že ľuďom v súčasnosti chýba v podvedomí posledná istota, že sa nedostanú na ulicu a štát sa o nich postará. Najväčší problém vidí v korupcii.

Kňažko tiež v relácii upozornil na regionálnu nerovnosť, ako aj na to, že veľa ľudí v súčasnosti pracuje v zahraničí, a že straníckosť nesmie mať prednosť pred odbornosťou. Dodal tiež, že ak nie je rovnosť pred zákonom, sú ohrozené základy štátu. „Toto nespôsobili tribúny, my si slobodne volíme,“ zdôraznil.

„Všetky požiadavky Novembra '89 boli postavené na tom, že sme chceli, aby sme všetci mohli žiť dôstojný život. Aby bol človek tým, ktorý stojí na začiatku záujmu tých, ktorí rozhodujú,“ uzavrela Mistríková.