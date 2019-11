Kocáb: Totalita je niečo, čo sa nedá pochopiť, ak to nezažijete

Dodal, že Ústredný výbor Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a Štátna bezpečnosť (ŠtB) zaváhali v počiatkoch revolúcie a voči státisícom ľudí v uliciach už nedokázali zakročiť. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa so sociologičkou Ivetou Radičovou zhodli, že novembrové udalosti v roku 1989 prispeli k nezávislosti a slobode.

„To je niečo, čo pokiaľ nezažijete, tak to nepochopíte,“ odpovedal Kocáb na otázku, ako vysvetliť súčasným mladým ľuďom vtedajšiu totalitu. Kocáb zdôraznil význam Nežnej revolúcie aj v súvislosti s ukončením komunistického režimu.

Radičová pripomenula veľkú neslobodu. „Tí, ktorí nepotrebovali žiť v slobode, tým nebude chýbať ani dnes. Ale človek bez slobody nie je človekom,“ skonštatovala. Poznamenala, že hoci v 60. rokoch prišlo „jemné oteplenie“, bolo potlačené a nastala normalizácia. Samotná normalizácia by však podľa nej nemusela znamenať niečo „strašné“, keby nebola spojená s „lámaním charakterov“.

Na otázku, prečo Nežná revolúcia ostala nežnou, odpovedal Kocáb s tým, že ÚV KSČ a ŠtB zaváhali, hoci armáda zvažovala viaceré nástroje. Spomenul napríklad akciu Zásah, ktorá mobilizovala vojakov, tanky i letectvo na prípadný priamy zásah či alebo akciu Norbert, ktorá stanovila menný zoznam deväť a pol tisíca „nepriateľov režimu“ na zatknutie.

„Toto malo byť uvedené do chodu. Ale prvý týždeň ÚV KSČ zaváhalo,“ skonštatoval a dodal, že sa objavili študenti a herci, ktorí boli akousi dynamikou revolúcie a do ulíc vyšli státisíce ľudí. „Priviedli ÚV KSČ a ŠtB do kataleptického stavu, oni úplne ochrnuli, strnuli“ zdôraznil a poznamenal, že voči tomu sa už nedalo len tak ľahko zasiahnuť.

Radičová i Kocáb odmietli konšpiračné teórie o tom, že revolúciu zorganizovala ŠtB či KGB. Kocáb pripustil, že pár jedincov s KGB spolupracovalo a napriek príkazu nezasahovať, vytvorili situáciu, ktorá mala mať za následok smrť študenta. „Vy ste to zažili, čo sa stalo s Jánom Kuciakom, čo spraví s národom smrť človeka,“ podotkol. Tieto snahy sa však podľa jeho slov obrátili nim a vznikla nenávisť voči celému KSČ a občania si povedali dosť.