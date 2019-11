Okrem slobody treba mať aj zodpovednosť, myslí si prezidentka

V diskusii televízie TA3 V politike to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Apelovala tiež na mladú generáciu, aby si preverovala informácie a uvedomovala si svoju úlohu do budúcnosti.

„Asi je prirodzené, že mladí ľudia nie sú zaťažení tým zlým, čo bolo, žijú si svoje životy v slobode. Nie vždy si uvedomujúc hodnotu slobody, to je pravda, ale je to pochopiteľné,“ uviedla prezidentka.

Podľa Čaputovej je dôležité, aby si mladí uvedomovali svoju úlohu do budúcnosti, pretože oni budú onedlho túto krajinu spravovať, a to súvisí so vzdelávaním. Chce apelovať na mladých, aby sa zaujímali o informáciu ako takú, ale aj o jej povahu, kvalitu a zdroj.

Nežná revolúcia nám priniesla podľa prezidentky slobody a práva, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. Spomenula slobodu podnikať, cestovať či politickú súťaž. Pripomenula tiež, že množstvo ľudí nie je spokojných z vývoja po roku 1989. „Treba dokončiť zmeny takým spôsobom, aby ľudia žili dôstojný život, aby ľudia nežili na hranici chudoby,“ zdôraznila.

Ako jeden z najväčších problémov krajiny vníma Čaputová polarizáciu spoločnosti, nielen v rámci nastavenia koalície a opozície, ale aj štiepenie v rámci ľudí, ktorí majú rovnaké hodnotové nastavenie. „Mám pocit, akoby si ľudia neuvedomovali, že treba dobudovať fundamenty a oni sa hádajú o ornamentoch,“ skonštatovala s tým, že energia sa míňa na zbytočné konflikty. „Toto ma nesmierne mrzí, je tu veľká objednávka po ochote spolupracovať,“ dodala.

Prezidentka v súvislosti so situáciou na politickej scéne oceňuje vecné riešenia. „Citlivo vnímam a vyhodnocujem schopnosť komunikovať kultivovane, schopnosť spolupracovať, po tomto je tu veľký dopyt bez ohľadu na politické spektrum,“ vyhlásila prezidentka a vyzvala aj nerozhodnutých voličov, aby využili svoje právo a prišli voliť.

Na výhrady niektorých občanov voči EÚ prezidentka odpovedala, že na EÚ sa nemôžeme pozerať ako na cudzí objekt, pretože sme jej súčasťou, máme rovnomerné zastúpenie v jej každom orgáne. EÚ má pre nás ekonomické výhody a dôležitým faktom podľa Čaputovej je aj to, že na našom kontinente je už 70 rokov mier.

Prezidentka v relácii vysvetlila, že legislatíva, ktorá by zaviedla 50-dňové moratórium na volebné prieskumy, je vo viacerých aspektoch protiústavná, preto ju vetovala. Zasahuje podľa nej do slobody informácií, šírenia informácií, aj do slobodnej politickej súťaže. Navyše by vstúpila by do platnosti v čase trvania volebnej kampane.

Prezidentka tiež odpovedala na otázku, prečo vetovala zákon o náhradnom výživnom. Odpovedala, že nevetovala celý zákon, ale len ustanovenie, ktoré by sa týkalo kriminalizácie v prípade neplatenia výživného. Nepovažuje za správne kriminalizovať osoby, pretože by mali zhoršenú situáciu pri vyplácaní. Cieľom jej kroku je, aby sa nezmenila sociálna situácia druhej osoby, ktorá dieťa vychováva.