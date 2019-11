Ostrá bolesť brucha, ktorá prichádza a odchádza: 9 možných príčin

Ostré bolesti brucha sú u ľudí časté a majú rôzne príčiny, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť. V tomto článku sa pozrieme na to, čo spôsobuje bolesti, ktoré prichádzajú a odchádzajú a kedy je vhodné navštíviť lekára.

1. Plyny v črevách

Plynatosť je veľmi častou komplikáciou, ktorá zvykne mať cyklickú povahu. Bolesť môže byť miera a tupá až silná a ostrá. Často trvá niekoľko minút a potom poľaví, no hneď na to príde znovu silnejšia. Príčiny plynatosti sú rôzne:

zažívacie ťažkosti

vírusy

syndróm dráždivého čreva

prehĺtanie veľkého množstva vzduchu

citlivosť na niektoré druhy potravín, ako je intolerancia laktózy

Na zmiernenie plynatosti existujú viaceré voľnopredajné lieky. Niektorým ľuďom tiež pomáhajú vyhrievané vankúšiky alebo jemná masáž brucha. Ľudia, ktorí často trpia silnou bolesťou z plynatosti, by mali navštíviť lekára, ktorý môže pomôcť diagnostikovať akékoľvek základné problémy a liečiť ich.

2. Vírusy

Infekcie vírusmi, ako je napríklad norovírus, spôsobujú silné kŕče, ktoré môžu prichádzať a odchádzať. Kŕčom zvykne predchádzať zvracanie, ktoré ponúka dočasnú úľavu.

Príznaky vírusov môžu trvať niekoľko dní. U niektorých ľudí sa tiež vyvinie horúčka alebo bolesti svalov. Vírusy zvyčajne zmiznú za pár dní bez lekárskeho ošetrenia. Počas tejto doby je nevyhnutné piť veľa vody. Ak sa príznaky zhoršia alebo dôjde k dehydratácii, zavolajte lekára.

3. Bolesť svalov a zranenia

Preťaženie svalov, sedavý spôsob života a zranenie spôsobené pádom môže spôsobiť bolesť brušných alebo chrbtových svalov. Tieto zranenia môžu spôsobiť bolesť, ktorá prichádza a odchádza.

Bolesť, ktorá sa objavuje iba v určitých polohách, pri zdvíhaní alebo po cvičení, by mohla byť príznakom poškodenia svalov. Väčšina poškodení si nevyžaduje lekársku starostlivosť a dajú sa liečiť pomocou odpočinku, horúcich a studených zábalov a jemnou masážou.

Ak domáca liečba nefunguje, alebo je bolesť veľmi intenzívna, je najlepšie navštíviť lekára.

4. Problémy s pečeňou a žlčníkom

Bolesť v pravej hornej časti brucha, ktorá prichádza a odchádza, by mohla signalizovať problém so žlčníkom a žlčníkovými kameňmi. Bolesť prichádza krátko po jedle, najmä po veľmi tučných jedlách. Ľudia so žlčníkovými kameňmi si môžu všimnúť, že bolesť sa objaví niekoľko hodín po jedle, pretrváva 4 až 6 hodín a potom zmizne.

Kamene občas prechádzajú sami. Ak sa tak nestane, môžu blokovať žlčové cesty, ktoré môžu ovplyvniť funkciu pečene. Neliečené žlčové kamene môžu tiež spôsobovať problémy s pankreasom.

Ak sa u vás vyskytne zvracanie, bledá stolica alebo horúčka spolu s príznakmi žlčníkových kameňov, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

5. Poruchy trávenia

Pravidelná ostrá bolesť brucha môže naznačovať celý rad porúch trávenia. Vo väčšine prípadov sa bolesť zhoršuje krátko po jedle, pretože telo pracuje na trávení potravy.

Medzi niektorých potenciálnych vinníkov patria:

zápalové črevné ochorenia, ako je Crohnova choroba alebo kolitída

syndróm dráždivého čreva

citlivosť na potraviny

celiakia

Stravovací denník môže pomôcť lekárovi pomôcť diagnostikovať problém a navrhnúť liečebný plán. V krátkodobom horizonte môžu tiež pomôcť lieky proti bolesti, vyhrievané vankúšiky a odpočinok.

6. Vredy

Vredy môžu vzniknúť na sliznici žalúdka alebo čreva. Spôsobuje ich dlhodobé užívanie nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), ako je ibuprofén, alebo infekcia baktériou Helicobacter pylori.

Ľudia s vredmi zvyčajne pociťujú ostrý pocit pálenia v žalúdku. Pálenie sa môže pohybovať po hrudníku až do úst alebo hrdla, čo môže spôsobiť pálenie záhy alebo zažívacie ťažkosti.

Po sýtom alebo veľmi kyslom jedle sú príznaky zvyčajne horšie. Bolesť môže prichádzať a odchádzať. Počas niekoľkých mesiacov si človek nemusí všimnúť žiadne príznaky a potom zistí, že sa príznaky neustále zhoršujú.

Liečbu vredov by mal navrhnúť váš lekár. Často môžu pomôcť uľaviť od bolesti voľnopredajné antacidá.

7. Menštruačné kŕče

Menštruačné kŕče môžu so sebou prinášať tupú aj ostrú bolesť. Môžu ovplyvniť iba jednu oblasť brucha, alebo sa rozšíriť aj na chrbát a nohy. Niektoré ženy pri menštruácii tiež trpia hnačkami alebo nevoľnosťou.

Počas menštruácie alebo tesne pred ňou sa môžu vyskytnúť menštruačné bolesti. Zvyčajne prichádzajú vo vlnách, ktoré sa počas dňa zmierňujú alebo zhoršujú.

Vyhrievané vankúšiky alebo pomôcky, lieky proti bolesti a jemný strečing môže tieto stavy zlepšiť. Ak sú menštruačné kŕče priveľmi silné, zhoršili sa alebo narúšajú váš výkon v práci či v škole, je vhodné navštíviť gynekológa.

8. Cysty na vaječníkoch

Cysty na vaječníkoch sú bežné a obvykle neškodné. Väčšina žien ani nevie, že ich má. Po ovulácii sa vytvorí veľa cýst, ktoré o niekoľko mesiacov neskôr zmiznú.

Cysty môžu niekedy spôsobovať prerušovanú bolesť v podbrušku na jednej strane. Ak je cysta veľmi bolestivá, je vhodné navštíviť lekára. Aplikácia teplých obkladov a lieky proti bolesti môžu pri tomto stave pomôcť.

Náhla a silná bolesť v podbrušku však môže byť príznakom prasknutia cysty, alebo torzie vaječníkov, pri ktorej dôjde k otočeniu vaječníkov, často v dôsledku komplikácií z cysty. Tieto stavy si vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť a môžu spôsobiť vážne vnútorné krvácanie, poškodenie vaječníkov alebo infekciu.

9. Ovulácia

Počas ovulácie vajíčko praskne z folikulov vo vaječníku a presunie sa do vajcovodov. Niektoré ženy pociťujú bolesť v čase pred alebo počas ovulácie. Dochádza k nej približne v polovici menštruačného cyklu. Bolesť nie je nebezpečná a môže byť dokonca užitočnou pomôckou na určenie plodnosti.