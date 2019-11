Video: Češky vyslali odkaz, ktorý by si mal vypočuť každý muž. Psychológovia sa búria

V posledných dňoch ste na internete mohli postrehnúť video českých žien, ktoré mužom adresujú svoje ospravedlnenie a slová chvály. Vo videu, kde Češky hovoria o tom, ako ich mrzí, že mužom ublížili, a že bez mužov si svoj život nedokážu predstaviť, sa zobrazuje viacero aktérok.

Na video zareagovala aj česká psychologička Tereza Konrádová, podľa ktorej nešlo o najšťastnejší spôsob vyjadrenia vďačnosti, píše český web Seznam.

„Práve preto to celé pôsobí akoby tak trochu manipulatívnym, alebo pre mňa veľmi manipulatívnym dojmom, pretože tam nie sú konkrétni adresáti ani konkrétne dôvody, proste sa tie ženy paušálne ospravedlňujú,“ hovorí psychologička, podľa ktorej to aktérkam vo videu mohlo viac ublížiť ako pomôcť.

Konrádová v minulosti už videla niekoľko videí od autorky Matoušovej, no nevenovala im veľkú pozornosť. K jej tvorbe sa stavia skepticky. Podľa psychologičky možno vo videu vidieť ženy, ktoré potrebovali určitý typ psychologickej pomoci, k čomu však nepristúpili správne. „Z môjho pohľadu sú tie ženy nejakým spôsobom manipulované, ale pokiaľ by to malo nejaký pozitívny dopad na ne a nezasiahlo by to verejnosť, tak prečo nie... Ale tým, že sa zúčastnili tohto videa a ľudia na to reagovali naozaj hanlivo,... tak pre ne musí byť dosť ťažké to ďalej ustáť.“