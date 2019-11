Na niektorých mobiloch sa pri prezeraní Facebooku sama zapína kamera. Ako tomu zabrániť?

Facebook čelí ďalšiemu škandálu v súvislosti s únikom informácií o užívateľoch. Po zverejnení informácie o tom, že sociálna sieť neoprávnene poskytovala britskej spoločnosti Cambridge Analytica údaje o miliónoch užívateľov v roku 2018 dnes prichádza s ďalším nepríjemným vyhlásením.

Užívateľom iPhonov sa pri prezeraní nástenky prostredníctvom facebookovej aplikácie pre mobil samovoľne zapínala kamera na mobile, píše denník The Guardian. Na problém ako prvý upozornil užívateľ Twitteru Joshua Maddux, ktorý správanie svojho mobilu zaznamenal vo videu.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl