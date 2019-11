Turecko deportovalo do Berlína sedem džihádistov, prísť majú aj ich manželky

Ministerstvo vyhostené osoby označilo za „zahraničných teroristických bojovníkov“. Ďalšie dve ženy, ktoré sú manželkami bojovníkov IS, majú byť do Nemecka vyhostené v piatok.

Ankara už v pondelok vyhostila Američana, ktorý bol členom militantnej teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a avizovala aj pripravované deportácie siedmich nemeckých džihádistov. Z Turecka majú byť ešte vyhostení občania Dánska, Francúzska a Írska.

Turecko v ostatných týždňoch kritizovalo západné krajiny za to, že odmietajú repatriovať svojich občanov, ktorí odišli bojovať do radov IS v Sýrii či Iraku, pričom niektorým z nich v ich vlasti dokonca medzičasom odobrali občianstvo.

Turecký minister vnútra Süleyman Soylu nedávno povedal, že v Turecku je vo väzbe 1200 zahraničných členov IS, pričom počas nedávnej vojenskej operácie na severe Sýrie bolo zajatých 287 členov IS.

Podľa newyorského dohovoru z roku 1961 je protiprávne ponechať osobu bez štátnej príslušnosti, niektoré krajiny vrátane Británie a Francúzska však tento dohovor neratifikovali, a tak sa v ostatnom čase vedú vo viacerých prípadoch zdĺhavé právne spory.