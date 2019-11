Toto je dôvod, prečo by ste si nikdy nemali dávať zámok na batožinu

Niektorí cestujúci si pre pokoj v duši zvyknú pred letom zamknúť svoje tašky a kufre visiacim zámkom, ktorý pripnú na zips. Pracovník letiska však na internete odhalil, že v skutočnosti si týmto správaním mnohí škodia a zámok na kufri je skôr signálom, aby sa niekto na batožinu lepšie pozrel.

Na fórách stránky Reddit, boli pracovníci letiska požiadaní, aby sa podelili o svoje tajomstvá. Jeden zamestnanec v diskusii odhalil, že visiaci zámok na kufri v skutočnosti môže naznačovať, že stojí za to ho otvoriť. Ako uviedol:

„Doslova to nie je ani odstrašujúci prostriedok. Niektorí by to mohli považovať za znak toho, že taška stojí za to, aby ju prehľadali.“