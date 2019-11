FOTO: 9 izbových rastlín pre úplných začiatočníkov + ako sa o ne starať

Ak ste sa nikdy obzvlášť nevenovali pestovaniu rastlín a chceli by ste to vyskúšať, alebo máte pocit, že zabijete všetko živé, čoho sa dotknete, máme pre vás riešenie. Niektoré rastlinky sú také nenáročné, že prežijú aj v rukách úplných začiatočníkov. Stačí si len vybrať!

1. Svokrin jazyk

Foto: Aquarius Studio/Shutterstock.com

Zelená sansevieria, lepšie známa ako svokrin jazyk, prežije celé týždne bez zalievania a nepotrebuje priame slnečné žiarenie. Je preto vhodným adeptom do domácností tých, ktorí bežne zabudnú zaliať kvety.

Existuje asi 70 druhov sansevierie, pričom najznámejšia je sansevieria trojpása (svokrin jazyk) a sansevieria zeylanica.

Starostlivosť: Zalievajte len keď je pôda celkom suchá. Postaviť ju môžete aj na tienisté miesto, napríklad do rohu miestnosti.

2. Zelenec chochlatý

Foto: Bozhena Melnyk/Shutterstock.com

Zelenec prežije na rôznych stanovištiach, no najlepšie sa mu darí na priamom slnku. Rastlina prežije aj bez pravidelnej zálievky.

Starostlivosť: Ideálne miesto pre zelenec je na priamom slnku, nič nepokazíte ani keď ho umiestnite do polotieňa. Počas leta ho pravidelne zalievajte, v zime zálievku obmedzte. Zelenec by nemal byť vystavený prievanu.

3. Potosovec zlatý

Foto: Firn/Shutterstock.com

Táto rastlina je známa tým, že obľubuje suchú pôdu, takže nie je nutné ju často zalievať. Takisto nepotrebuje množstvo svetla. Hodí sa do závesných kvetináčov a bez skracovania narastie do extrémnej dĺžky.

Starostlivosť: Zalievajte len občas, vždy sa predtým uistite, že pôda je celkom suchá. Ak je vlhká, počkajte niekoľko dní – inak hrozí hnitie koreňov. Ak sa vám zdá, že listy začínajú vädnúť, pravdepodobne by ste mali potosovec presadiť.

4. Aloa

Foto: Sunwand24/Shutterstock.com

Aloa vie pomôcť so zdravotnými problémami a nevyžaduje pritom ani veľké obety.

Starostlivosť: Alou treba zasadiť do pôdy pre sukulenty. Vyžaduje množstvo svetla, takže ju umiestnite napríklad do južného okna. Mali by ste ju zasadiť do kvetináča s podložkou, aby jej nehnili korene. Pred zálievkou by ste sa mali uistiť, že je pôda celkom suchá.

5. Zamiokulkas

Foto: Iryna1985/Shutterstock.com

Ide o prakticky nezničiteľnú rastlinu. Prežije v mnohých typoch prostredí a nevyžaduje prílišnú pozornosť.

Starostlivosť: Zamiokulkas by ste mali umiestniť na miesto, kde nesvieti priame slnko. Hodí sa napríklad do kancelárie alebo miestnosti so slabým osvetlením. Aj túto rastlinu by ste mali zalievať len keď je pôda celkom suchá – ak listy žltnú, znamená to preliatie.

6. Filodendron

Foto: rattiya lamrod/Shutterstock.com

Filodendron vás možno trochu potrápi, no zato vás naučí základy pestovania. Jeho listy väčšinou prezradia, v akom stave sa nachádza.

Starostlivosť: Filodendron umiestnite na miesto, kde nesvieti priame slnko. Ak bude príliš vystavený svetlu, jeho listy začnú žltnúť. Či potrebuje zaliať zistíte tak, že prst ponoríte asi 1 centimeter pod vrchnú pôdu. Ak je zemina suchá, rastlinu zalejte.

Ak listy opadávajú, zalievate ho príliš často alebo málo. Takáto rastlina sa ešte dokáže vzchopiť, ak jej upravíte rozvrh zálievok. Na jar a v lete by ste mali hnojiť každý mesiac a počas jesene a zimy každých 6 týždňov.

7. Slonia noha

Foto: SzB/Shutterstock.com

Ak viete, že nepatríte medzi špičkových pestovateľov, vo vašej domácnosti bude rozhodne kraľovať slonia noha. Beaucarnea v skutočnosti nie je palma, aj keď tak vyzerá. Rastlina sa radí medzi sukulenty.

Starostlivosť: slonej nohe sa počas leta najlepšie darí na balkóne alebo na dvore. Počas chladných dní ju schovajte do domácnosti. Zalievať by ste ju mali len mierne, keď je pôda celkom suchá, a hnojiť môžete raz až dvakrát do roka.

8. Pieprovec

Foto: Ladydoubt/Shutterstock.com

Pieprovec sa skvele vyrovnáva so zmenou prostredia a je ideálny ako partner do kancelárie. Existuje asi 1.000 druhov tejto rastliny, pričom v domácnostiach najčastejšie figuruje peperomia caperata a peperomia argyreia.

Starostlivosť: Pieprovec treba zasadiť zo zmesi zeminy a štrku. Vďaka tomu sa kyslík ľahko dostane ku koreňom, čo je kľúčové pre zdravie rastliny. Pieprovec udržiavajte na mieste s miernym svetlom, vydrží aj v tmavých miestnostiach a miestnostiach s umelým osvetlením. Pred zaliatím by ste mali skontrolovať vlhkosť pôdy o hĺbke aspoň 10 centimetrov.

9. Fitónia

Foto: SaskiaAcht/Shutterstock.com

Fitónia miluje vlhkosť, takže ak sa vám často stáva, že kvety prelievate, s touto rastlinou si budete rozumieť. Fitónia je známa vďaka žilkatým listom a dostanete ju v rôznych farbách, vrátane ružovej, bielej a zelenej.