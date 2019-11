Prečo vám je z vitamínov zle a ako proti tomu bojovať?

Stalo sa vám niekedy, že ste užili vitamínovú tabletu a krátko nato nastúpil pocit nevoľnosti? Nejde o nič nezvyčajné a súvisí to s procesom, počas ktorého telo absorbuje vitamín.

Farmaceutička Anshu Kaurová z britskej siete lekární Lloyds Pharmacy hovorí, že takéto pocity najčastejšie vyvoláva vitamín C, a to kvôli tomu, že je zväčša kyslý. „Po tom, ako užijete vitamín, sa v žalúdku môže nahromadiť kyselina,“ hovorí Kaurová.

Vstrebávanie vitamínu C zvyčajne trvá dve až tri hodiny a u ľudí s citlivým žalúdkom môže zakrátko po užití vyvolať nepriaznivé účinky.

Kaurová ďalej dodáva, že vedľajšie príznaky vitamínu C zvyknú odznieť po vstrebaní v žalúdku. Jedinou hrozbou pritom nie je len vitamín C – nevoľnosť dokážu vyvolať aj doplnky s obsahom železa, ktoré sa navyše prejavujú aj zápchou.

Ďalšie príčiny nevoľnosti pri užívaní vitamínov

Ak pociťujete nevoľnosť pri užívaní iných vitamínových doplnkov ako je vitamín C a železo, nezabudnite skontrolovať odporúčané dávkovanie. Je možné, že beriete priveľkú dávku vitamínu.

Ak ďalej užívate viac ako jeden druh vitamínových doplnkov naraz, tiež skontrolujte, či neprijímate nadbytok niektorej látky v nich. Najväčšie problémy v tejto kategórii spôsobuje užívanie vitamínov rozpustných v tuku (teda A, D, E a K), ktoré sa z tela vylučujú pomalšie ako vitamíny rozpustené vo vode (napríklad B-komplex).

Nevoľnosť niekedy spôsobuje užívanie vitamínu, ktorý sa neznáša dobre s liekmi na predpis. O všetkých doplnkoch, ktoré užívate, by ste preto mali informovať svojho lekára.

Ako sa vyhnúť nevoľnosti pri užívaní vitamínov?

Na náhlu nevoľnosť po užití vitamínu existuje rýchle riešenie: jedlo. Lieky a vitamíny by sme mali vždy užívať pred jedlom alebo po ňom, ak inštrukcie v príbalovom letáku nekážu inak. Takéto užívanie je vhodné zvlášť v prípade vitamínu C, ktorý v žalúdku hromadí kyselinu.

Organizmus najrýchlejšie absorbuje železo, keď ho užijeme na prázdny žalúdok, no s tým sa často spájajú vedľajšie účinky. Lekárnici preto odporúčajú užiť ho počas jedla alebo po jedle.

Pri užívaní vitamínu C sa pridržte aj niekoľkých ďalších zásad – neoplatí sa ho napríklad užívať pred spaním, pretože vysoký obsah cukru môže narušiť spánok alebo spôsobiť nespavosť. Vitamín C, ale aj ďalšie vitamíny, by sme nemali brať krátko pred cvičením a po ňom. Intenzívny pohyb pomáha vyvolať reflux, ktorý sa za účinku niektorých vitamínov len zhoršuje.

Ak na vašu nevoľnosť nič nezaberá, môžete ešte skúsiť užívať vitamíny v inej forme. Ak ste zvyknutí na tablety, vymeňte ich za prášok alebo tekutú formu. Telo najľahšie strávi práve tekuté alebo žuvacie vitamíny. Pri dlhodobých problémoch s užívaním vitamínov by ste nemali vynechať návštevu lekára.