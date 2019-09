Johnson hovorí o "obrovskom" pokroku k dohode s EÚ

Povedal to v rozhovore pre nedeľňajšie noviny Mail on Sunday, v ktorom prirovnal Britániu ku komiksovej postave Neuveriteľný Hulk a zdôraznil svoje odhodlanie vyviesť krajinu z EÚ 31. októbra. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

„Vyžiada si to množstvo práce odteraz do 17. októbra,“ keď sa lídri členských krajín EÚ zídu na poslednom summite pred stanoveným termínom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, uviedol Johnson v interview.

„Ale ja pôjdem na ten summit a získam dohodu, Som si veľmi istý. A ak nedosiahneme dohodu, potom vystúpime 31. októbra,“ vyhlásil v rozhovore poskytnutom v sobotu večer.

Vyjadrenia britského premiéra prišli pred jeho pondelkovými rozhovormi s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom v Luxemburgu.

Johnson podľa Mail on Sunday povedal, že nájde spôsob, ako obísť zákon nedávno schválený parlamentom, ktorý mu nariaďuje požiadať EÚ o odloženie termínu brexitu, ak do 19. októbra nepredloží poslancom novú dohodu s Úniou.

„Čím sa Hulk viac rozčúli, tým sa stane silnejším,“ citovali noviny Johnsona. „Hulk vždy unikol, bez ohľadu na to, ako pevne sa zdal spútaný - a to je aj prípad tejto krajiny. Vystúpime 31. októbra a dokončíme to, verte mi,“ vyhlásil britský líder.

Prieskumy verejnej mienky zverejnené v Británii v sobotu večer ukázali rozporuplný obraz politických vyhliadok Konzervatívnej strany pod vedením Johnsona, ktorý chce dosiahnuť predčasné voľby, aby znova získal väčšinu v parlamente.

Prieskum inštitútu Opinium pre noviny Observer ukázal, že podpora konzervatívcov za uplynulý týždeň vzrástla z 35 ba 37 percent, pokým opozičná Labouristická strana zostala na 25 percentách a podpora strany Liberálni demokrati sa znížila zo 17 na 16 percent. Strana brexitu Nigela Faragea si udržala podporu 13 percent.

Podľa Ďalšieho prieskumu inštitútu ComRes pre noviny Sunday Express však preferencie konzervatívcov dosahujú len 28 percent, čo pokles o dve percentá a len tesný náskok pred 27 percentami pre labouristov.

ComRes tiež uviedol, že len 12 percent z vyše 2000 respondentov sa domnieva, že britskému parlamentu možno dôverovať v tom, že urobí správnu vec pre krajinu.