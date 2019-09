Bugár: SMK má stále možnosť ísť do volieb na kandidátke Mosta-Híd

V sobotu to uviedol predseda Mosta-Híd Béla Bugár s tým, že kým nie je uzavretá kandidátka, dá sa o tom rokovať.

„Ak by sa SMK rozhodlo, že to skúsi, budeme radi. Na začiatku sme im dokonca ponúkli polovicu kandidátky, v súčasti by to bolo menej. Ale stále je táto možnosť. Kým nemáme uzavretú kandidátku, nič nie je dané a sme ochotní rokovať ďalej,“ uviedol.

Kandidátku podľa Bugárových slov strana uzavrie asi dva týždne pred odovzdaním kandidačných listín. Dovtedy je pripravená rokovať aj s ďalšími stranami. Za dôležité v súčasnosti považuje, že rokovania s SMK boli korektné a strany na seba neútočia.

Zakladania nových menšinových strán sa líder Mosta-Híd neobáva. „Dá sa zložiť aj ďalších desať maďarských strán. Tí, ktorí sú nespokojní a odídu, založia stranu. Tí, ktorí prípadne slúžia iným záujmom, založia stranu,“ uviedol. V tejto súvislosti naznačil, že za novovznikajúcim hnutím Összefogás-Spolupatričnosť je podnikateľ Oszkár Világi, ktorého niektoré médiá spájali s Mostom-Híd. Bugár však odmieta, že by to bola pravda.

Republiková rada Mosta-Híd koncom augusta rozhodla, že nepôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb v koalícii s SMK. Dôvodom malo byť napríklad to, že SMK trvala na tom, že ani jeden z lídrov strán nebude viesť ich spoločnú kandidátku.