Danko by investoval za požičané, podľa Trubana treba systémové riešenia

Podstatné je podľa neho to, aby peniaze boli použité systémovo. "Z vyrovnaného rozpočtu sa ľudia nenajedia," povedal. Líder koalície Progresívne Slovensko - Spolu Michal Truban vidí problém hlavne v nefungujúcom systéme. Uviedli to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Slovenská ekonomika znesie takéto pôžičky,“ povedal Danko v súvislosti so svojím návrhom, aby si Slovensko požičalo sedem miliárd na investície. Infraštruktúra štátu je podľa neho zanedbaná. Zároveň odmietol grécku a taliansku cestu.

Na poznámku, že je tri roky vo vláde, povedal, že politika je o kompromisoch a vždy sa musí dohodnúť so Smerom-SD a Mostom. „Nie som zodpovedný za každý rezort,“ doplnil. Na svojich ministerstvách podľa neho SNS priniesla „x opatrení“.

Truban súhlasil, že Slovensko potrebuje investície, ale systémovo. Podľa neho nestačí, ak niekto pred voľbami začne tieto veci riešiť pre marketing.

Problém s výstavbou diaľnic vidí Danko v slabom stavebnom zákone a zákone o verejnom obstarávaní, chýba mu zjednotenie pod jeden stavebný úrad aj efektívny systém vyvlastňovania pozemkov. Zopakoval, že je čas začať sa baviť o veľkých investíciách a pôžičkách. „Keby sme postavili diaľnice napríklad v roku 2003, boli by takmer trikrát lacnejšie,“ argumentoval.

Danko v relácii tiež zopakoval, že SNS nepodporí zvýšenie spotrebnej dane. Existujú podľa neho aj iné dane, napríklad digitálna daň alebo daň za cukrovinky, ktoré by mohli pomôcť štátnemu rozpočtu. Truban reagoval, že koalícia PS - Spolu by nemala problém s daňou za tabak, ak by bola vyvážená systémovými opatreniami.

Na margo nezvolenia Ľubomíra Galka z SaS za podpredsedu parlamentu Danko povedal, že „nemá voči nemu osobnú emóciu“.