Sólymos: Je škoda, že sme pri rokovaní s SMK nevyužili všetky možnosti

Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos, ktorý sa na sobotňajšom sneme strany plánuje vzdať straníckych funkcií.

„Môj názor bol od začiatku ten, že by sme sa mali pokúsiť urobiť všetko preto, aby sme sa dohodli. Myslím si totiž, že tá spolupráca Mosta-Híd a SMK by mohla byť základom toho, aby menšiny a regióny mali silné zastúpenie v budúcom parlamentne a vláde,“ uviedol Sólymos s tým, že o tom rozhodla republiková rada a on jej rozhodnutie zobral na vedomie.

Vznik niekoľkých maďarských strán a iniciatív je podľa ministra práve výsledkom toho, že sa Most-Híd a SMK nedohodli. „Ak by sme sa dohodli, nebola by žiadna relevantná menšinová strana, ktorá by sa vedela uchádzať o voličské hlasy. Ten priestor by sme úplne vyplnili my s koalíciou, ktorá mohla vzniknúť, ale nevznikla. Teraz ten priestor využívajú ďalší,“ konštatoval.

Sólymos však odmietol, že by sa straníckych funkcií vzdal práve pre neúspech rokovaní s SMK. „Je to skôr preto, aby som urobil niečo pre úspech vo voľbách. Jedným z krokov je, aby sa objavili noví ľudia. Máme tých ľudí, najmä z regiónov,“ vysvetlil. Osobne je presvedčený, že predseda Mosta-Híd Béla Bugár by mal byť lídrom kandidátky, pretože je najpopulárnejším politikom strany.

O odchode z podpredsedníckej stoličky a vzdaní sa straníckych funkcií Sólymos informoval v piatok (13. 9.) prostredníctvom sociálnej siete. Urobil tak po tom, čo sa informácia o jeho rozhodnutí dostala do niektorých médií. Dodal, že ostáva v strane a v kampani do parlamentných volieb sa bude venovať najmä zeleným témam a krokom v ochrane životného prostredia.