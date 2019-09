Prezidentka sa na hrade Zborov stretla so zástupcami samospráv

„Rozprávali sme sa o najväčších výzvach a problémoch tohto regiónu. Ľudia odtiaľto odchádzajú a vyľudňovanie je naozaj problém aj tohto regiónu. Veľmi úzko s tým súvisí potom starostlivosť o seniorov, čo bolo takisto témou. Obce finančne zaťažuje to, keď musia prispievať na dlhodobú starostlivosť o seniorov. Je to téma, ktorá má veľmi vážne ekonomické dôsledky na obce. Rozprávali sme sa, samozrejme, aj o spolužití s rómskou menšinou. Zhodli sme sa na tom, že najlepším riešením je vzdelávanie, najmä v predškolskom veku. Sú tu mnohé projekty obcí, ktoré sú naozaj zaujímavé a nasledovaniahodné,“ uviedla Čaputová.

Ako povedala, starostovia sa zhodli na tom, že ich trápi administratívna náročnosť pri získavaní financií z európskych fondov. „Obce na Slovensku nestíhajú financovať všetky povinné služby a všetky povinnosti z podielových daní, teda z rozpočtov. Pomáhajú si eurofondami, ale veľa ráz sú veľmi administratívne zaťažované,“ skonštatovala Čaputová.

Vyľudňovanie regiónu, o ktorom vo štvrtok (12. 9.) diskutovala s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou, súvisí podľa jej slov s infraštruktúrou. So starostom obce Zborov Jánom Šurkalom sa podľa jej slov rozprávala o tom, že dokončenie trasy Via Carpatia alebo R4 by malo pomôcť tomu, aby ľudia migrovali za prácou bez toho, aby sa museli presťahovať.

Prezidentka si prezrela i hrad a oboznámila sa s postupom prác jeho rekonštrukcie. „Páčilo sa mi tu veľmi. Na fotografiách bolo vidno, ako hrad vyzeral pred niekoľkými rokmi, bol celý zarastený. Prvá úloha spočívala v tom, vyčistiť ho od zelene, ktorá ho v podstate už devastovala. Ukazovali mi ďalšie kroky, čo vybudovali a opravili," doplnila Čaputová.

„Naznačili sme, že projekt na opravu hradov s podporou nezamestnaných sa prakticky končí a nám sa podobne ako kamarátom na ostatných hradoch veľmi osvedčil. Bolo by dobré, keby sa mohla pani prezidentka zasadiť za to, aby projekt mohol pokračovať aj do budúcna,“ povedal predseda občianskeho Združenia na záchranu Zborovského hradu Vladimír Kaminský.

Za desať rokov činnosti združenia sa im podľa jeho slov podarilo vyriešiť na hrade takmer všetky statické problémy. „Treba ešte na nich pracovať možno nejaký rok, možno dva. Snažíme sa niektoré časti vracať znova do života tak, aby sa dali využívať aj na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia,“ priblížil Kaminský.

Prostredníctvom projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných tohto roku zamestnali 26 ľudí. Spolupracujú s nimi i traja živnostníci murári.