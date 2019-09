Danko: Cigarety sú uzavretá téma

Uviedol to po piatkovej Koaličnej rade s tým, že cigarety sa zdražovať nebudú. Zároveň skonštatoval, že sa z pohľadu rozpočtu treba skôr pozrieť na to, kde sú rezervy v správaní štátu. Avizoval v tomto smere prípravu opatrení. SNS sa podľa neho bude snažiť napríklad o nastavenie plošného odmeňovania v štátnej správe.

„My sme si hlavne vyjasňovali pozície. Aj Bélovi Bugárovi (Most-Híd) som vysvetľoval, že je veľký rozdiel deficit štátneho rozpočtu a celkové štátne zadlženie,“ opísal proces Koaličnej rady Danko. Slovensko podľa neho dlhé roky neinvestovalo do infraštruktúry tak, aby bola zachovaná aj prirodzená obnova investície. „Nikdy Slovensko nedostavia diaľnice ani nemocnice, keď sa peniaze nepožičajú,“ zdôraznil.

Vzhľadom na deficit si podľa jeho slov jasne povedali, že pripravia aj iné opatrenia, ktorými budú apelovať na ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD).

Danko upozornil na to, že Slovensko má veľmi slabý výber dane z pridanej hodnoty (DPH) v porovnaní s okolitými štátmi a snažiť sa budú aj o nastavenie plošného odmeňovania v štátnej správe. „Nemáme hierarchiu a stabilizovaný systém odmeňovania v štáte. Spôsobí to rôzne disharmónie, čo úrad, to iné odmeňovanie,“ podotkol.

Zdôraznil, že SNS pri jednotlivých zákonoch išla cestou korekcií. Priblížil, že napríklad DPH na printové médiá sa má znížiť denníkom, a nie týždenníkom.

„Za SNS, my sme sa dohodli na nejakom dosahu na štátny rozpočet, ktorý je úplne ešte menší ako opatrenie Bélu Bugára. Béla Bugár si takisto musí urobiť korekciu svojho opatrenia,“ poznamenal. Očakáva, že Bugár upraví opatrenia tak, aby súčtami neprevyšovali opatrenia SNS. Most-Híd navrhuje novelu zákona o dani z príjmov, ktorá rieši zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.