Pellegrini má podporu koalície, tvrdí šéf parlamentu Danko

„Na Koaličnej rade sme sa dohodli, že schôdzu otvoríme,“ povedal Danko s tým, že sa pokúsi kontaktovať navrhovateľov, ktorí schôdzu iniciovali, aby nedošlo k duplicite, keďže hlasovanie o dôvere premiérovi je zatiaľ aj posledným bodom programu riadnej septembrovej schôdze. Ústavnoprávny výbor podľa neho nedal jasné stanovisko, čo robiť v situácii, ktorá vznikla.

Vysvetlil tiež, že o návrhu na odvolanie budú v piatok poslanci hovoriť až do úplného prerokovania bodu. Skonštatoval, že nevie, kedy sa schôdza skončí, podstatné je podľa jeho slov to, kedy je hlasovanie. To by malo byť v utorok (17. 9.) o 9.00 h. Danko deklaroval, že si v piatok svoje povinnosti bude plniť a bude predsedať schôdzi podľa rozvrhu.

Poslanci v piatok začali mimoriadnu schôdzu, na ktorej premiér čelí pokusu o odvolanie z funkcie. O kreslo ho chce pripraviť opozícia. Dôvodom je, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.

Mimoriadnu schôdzu opozícia opäť iniciovala po tom, ako sa minulý piatok (6. 9.) a ani v pondelok (9. 9.) nepodarilo schôdzu na vyslovenie nedôvery premiérovi otvoriť pre neúčasť poslancov.