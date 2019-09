Kočnerovu sťažnosť zamietli

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) opätovne zamietol sťažnosť Mariana K. a jeho obhajcu Mareka Paru voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Parovi uznesenie o zamietnutí sťažnosti doručili v piatok.

„Dnes mi bolo doručené zamietnutie sťažnosti proti obvineniu vo veci poškodeného Jána K. a Martiny K. Z jeho obsahu, ako aj postupu orgánov činných v trestnom konaní vyplývajú rozsiahle porušenia práva na obhajobu, a preto podávame opravný prostriedok Generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi,“ povedal pre TASR Para.

Uvedené rozhodnutie „vníma ako dôsledok vytvorenej situácie, keď obvinenie sa má rovnať odsúdeniu a obžaloba bez Mariana K. nie je politicky atraktívna. To bez ohľadu na objektívny stav dôkazov a jeho nevinu,“ tvrdí Para. ÚŠP mal podľa neho vo veci rozhodnúť už 6. septembra.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GPSR rozhodol 6. septembra o sťažnosti, ktorú opätovne zamietol,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Čižnár už raz, 29. júla, zrušil rozhodnutie prokurátora ÚŠP, ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. voči obvineniu v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Čižnár vtedy rozhodol aj o mimoriadnom opravnom prostriedku. Z júlového uznesenia vyplynulo, že je potrebné, aby prokurátor ÚŠP opätovne rozhodol o sťažnosti voči marcovému obvineniu s tým, že Marian K. a jeho obhajca majú právo ju v primeranej lehote odôvodniť. Vyšetrovateľ umožnil medzičasom Marianovi K. oboznámiť sa s vyšetrovacím spisom.

Obhajca obvineného a aj obžalovaného (v kauze televíznych zmeniek) Para podal 2. mája na GP SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu ÚŠP. Parovi podľa jeho slov nebolo umožnené nahliadnuť do spisu, a to mu „znemožnilo efektívne odôvodniť sťažnosť voči obvineniu“. Podnikateľa Mariana K. predtým obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP 15. apríla zamietol. Mariana obvinili v prípade vraždy Kuciaka 8. marca. Koncom marca Mariana K. spolu s ďalším z obvinených v prípade Kuciakovej vraždy Tomášom Sz. obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

S Marianom K. a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom R. sa medzičasom na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začalo koncom júla hlavné pojednávanie v kauze televíznych zmeniek, pre ktorú je Marian K. naďalej väzobne stíhaný. ŠTS začiatkom apríla rozhodol, že Marian K. ostáva v sprísnenej, tzv. kolúznej väzbe. Marian K. bol postupne vo väzbe v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove. Najnovšie je vo väzbe v Nitre. Od leta minulého roka sa neúspešne snažil dva razy dostať z väzby na slobodu, čo zamietol prvostupňový súd - ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, ako aj odvolací Najvyšší súd SR. Naposledy, 24. júna prostredníctvom svojho obhajcu vzal späť v poradí tretiu žiadosť o prepustenie z väzby.

Okrem toho Krajská prokuratúra v Bratislave koná v kauze nebezpečného prenasledovania (sledovanie novinárov). Na sledovanie si mal najať Marian K. exsiskára a bývalého novinára Petra Tótha. Vo veci ešte nepadlo žiadne obvinenie.

Najnovšie Mariana K. obvinili aj v prípade „motákov“, keď vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA vzniesol obvinenie z pokusu zločinu marenia spravodlivosti. V jednom prípade sa mal pokúsiť o sfalšovanie dôkazu v kauze zmeniek. Polícia o tom informovala vo štvrtok (12. 9.) na sociálnej sieti.