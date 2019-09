Video: Ďalšie lietadlo s horiacimi motormi. Cestujúci sa už lúčili s blízkymi

Lietadlo spoločnosti Fly Swoop, ktoré malo namierené do mesta Edmonton v Kanade, bolo nútené núdzovo pristáť na Medzinárodnom letisku v Abbotsforde, odkiaľ pôvodne odlietalo, po tom, ako na jednom krídle začali horieť motory.

Podľa oficiálneho vyhlásenia spoločnosti do vrtúľ vletel kŕdeľ husí, čo zapríčinilo požiar. „Pasažieri boli bezpečne vyložení pri termináli. Bližšie informácie poskytneme v najbližších hodinách,“ informovalo letisko na sociálnej sieti Twitter.

Autorom videa zachytávajúceho plamene v motore lietadla je Fadhl Abu-Ghanem, ktorý pre portál CTV uviedol, že sa márne snažil upozorniť letušky, a tak začal pred všetkými kričať „Horí!“ „Bolo to veľmi ťažké, také niečo neočakávate. Mame som začal písať ‚S lietadlom sa niečo deje. Ľúbim ťa.'“

Scary moment but grateful for an amazing pilot & a safe return to Abbotsford. #Abbotsford #scary #flames @FlySwoop @yxxairport pic.twitter.com/04qdcL55bS