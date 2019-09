Polícia potvrdila, že sa zaoberá vyhrážkami o likvidácii Danka

„Uvedenou vecou sa v súčasnosti zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I,“ priblížila Mihalíková. Bližšie informácie polícia zatiaľ neuviedla, aby nedošlo k ohrozeniu a zmareniu účelu konania.

Dankovi sa mali na sociálnej sieti údajne vyhrážať likvidáciou. V tejto súvislosti prišli policajti v stredu (12. 9.) do priestorov parlamentu a do traktu predsedu. Pre TASR to potvrdil Dankov hovorca Tomáš Kostelník.