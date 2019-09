Pellegrini: Vláda pripúšťa ďalšiu investičnú pomoc trnavskej automobilke

Pellegrini deklaroval, že vláda bude ochotná opäť použiť všetky nástroje na podporu udržania výroby v Trnave, ak sa koncern rozhodne v najbližších rokoch pre výrobu ďalšieho, nového modelu. „Sme si vedomí, že trnavský závod v rámci skupiny čelí konkurencii ostatných závodov. Spoločnosť pre etablovanie novej výroby posudzuje podmienky, aké sú na Slovensku. Automobilový priemysel je pilier slovenského priemyslu, ak by došlo k výkyvom v tejto oblasti, pocíti ho aj slovenské hospodárstvo,“ konštatoval. Preto je rád novému vozidlu z Trnavy, dáva podľa neho záruku, že výrobné kapacity v trnavskom závode budú v budúcnosti plne využité. Groupe PSA Slovakia bola investičná pomoc zo strany vlády poskytnutá podľa jeho slov už dvakrát, ak by automobilka deklarovala, že je ochotná investovať opäť, vláda môže použiť dva z troch nástrojov investičnej pomoci. „Je to buď priama pomoc na nákup nových technológií, v kombinácii s daňovými úľavami,“ uviedol.

Po Francúzsku a Španielsku je Slovensko treťou krajinou, kde sa v rámci Groupe PSA spúšťa výroba 100-percentných elektrických vozidiel s nulovými emisiami CO2. A automobilka v Trnave je v skupine vďaka najnovšej investícii koncernu vo výške okolo 80 miliónov eur prvou, kde sa kompletizujú batérie pre 100-percentné elektrické vozidlá.

V prvej fáze pre potreby produkcie Trnavy a automobiliek skupiny, kde sa elektrické vozidlá už vyrábajú. „Nový model e-208 je silným nástroj znižovania emisií CO2. Získanie jeho produkcie pre Trnavu znamená posilnenie dlhodobej udržateľnosti jej výsledkov v chaotickom prostredí. Koncern tým vyjadruje dôveru voči zamestnancom našej automobilky,“ povedal generálny riaditeľ Groupe PSA Slovakia Stéphane Bonhommeau. Celkovo ide o piaty model automobilky v Trnave. Zvyšovanie jeho výroby je plánované v októbri a prvé vozidlá s identitou e-208 poputujú ku svojim klientom v závere roka 2019.

Priamo v trnavskej automobilke pracuje 4500 ľudí. Na Slovensku generuje Groupe PSA okolo 20.000 pracovných príležitosti. Okrem výroby sa na pôde automobilky etabloval centrálny nákup pre strednú Európu či účtovné centrum pre nemecky hovoriace krajiny. Dôkazom hlbšieho zapúšťania koreňov Groupe PSA na Slovensku je aj postupná realizácia aplikovaného inžinierstva.

Za prvých šesť mesiacov roku 2019 vyrobila automobilka viac ako 203.000 vozidiel, čo je takmer 58 % celkovej minuloročnej produkcie za rok 2018. Viac ako dve tretiny tvoril model Citroën C3. Odhad plánu výroby na rok 2019 je okolo 370.000 vozidiel. Minulý rok 2018 zakončila automobilka v Trnave s objemovým rekordom 352.082 vyrobených vozidiel. V siedmom, po sebe idúcom roku medziročného rastu, sa jej produkcia zvýšila oproti roku 2017 o 5 %.