Gál: Dôvodom prevozu Kočnera sú preventívno-bezpečnostné opatrenia

Dôvody bližšie špecifikovať nechcel. „Sú to také veci, ktoré nepatria do médií ani na verejnosť.“ Dodal, že sú to informácie, ktoré patria iba tým zložkám, ktoré s nimi operujú.

V súvislosti s prevozom Mariana Kočnera minister ocenil „100-percentnú pripravenosť a nasadenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v praxi“. Podľa Gála ukázali dokonalé zvládnutie prevozu a bezpečnostných opatrení, pred pojednávaním prípadu falšovania zmeniek v Bratislave.

O premiestnení obžalovaného a obvineného Mariana Kočnera z Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove do ÚVV v Nitre rozhodol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. „To z dôvodu vykonávania vyšetrovacích úkonov v inej trestnej veci, ktorú nebudeme špecifikovať,“ uviedla pre TASR jej hovorkyňa Jana Tökölyová.

Obžalovaného a obvineného Mariana Kočnera premiestnili z Ústavu na výkon väzby v Leopoldove do ÚVV v Nitre. Od vzatia do väzby koncom júna minulého roka bol Marian Kočner umiestnený najprv v ÚVV Bratislava, potom v Leopoldove, následne v Banskej Bystrici, potom opätovne v Leopoldove, a teraz v Nitre.

Marian Kočner je obžalovaný vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti a taktiež je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka.