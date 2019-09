Danko: Slovensko potrebuje aspoň vnútroštátnu leteckú linku

Slovensko potrebuje aspoň vnútroštátnu leteckú linku medzi Košicami, Popradom a Bratislavou. Je to potrebné preto, aby sme boli schopní udržať tieto letiská v prevádzke. Skonštatoval to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v súvislosti s tým, že sa národniarom nepodarilo presadiť zámer v podobe národného leteckého prepravcu. Tejto myšlienky sa však nevzdáva.

Poznamenal, že národný letecký prepravca u ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) nenašiel pochopenie. „Ja verím, že dospejeme k tomu, čo som vždy hovoril, že potrebujeme aspoň internú lietajúcu linku medzi Košicami, Popradom a Bratislavou, lebo nebudeme schopní udržať tieto letiská, najmä Poprad, v prevádzke. Je tam strašne veľa problémov pri prevádzke v Poprade a tie letiská sú 30 rokov zanedbané aj z hľadiska náletových plôch, aj z hľadiska techniky,“ dodal Danko.

Podľa neho je preto potrebné hľadať nejaký systém. „Jedna z ciest je národný letecký prepravca. To však nemôžeme pri súčasnej finančnej situácii siliť,“ zdôraznil s tým, že v tejto súvislosti viedol aj rokovania, ktoré odovzdal ministrovi dopravy v kontaktoch s určitými prepravcami. Podotkol, že aj na Slovensku sa už používajú lietadlá na dopravu oveľa častejšie ako v minulosti. „Máme pomerne dobrú infraštruktúru letísk a my musíme hľadať nejakú koncepciu využitia,“ vyhlásil Danko.

Zároveň skonštatoval, že je tiež „hriech“ nevyužívať Dunaj. „My sme jeden z mála štátov, ktorý toto zanedbal zo štátov, ktoré sa nachádzajú pri Dunaji. Len to chce naozaj zodpovednú a jasnú debatu, ale chce to aj väčšiu politickú moc,“ doplnil s tým, že Érsek akceptoval, že by sa mohla pre odľahčenie dopravy v Bratislave urobiť nejakým spôsobom kyvadlová doprava pre smer Šamorín a obyvateľov oblastí pri Dunaji.