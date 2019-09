Zásobníky zemného plynu v SR sú už takmer naplnené

„V zásobníkoch zemného plynu (prevádzkovatelia Nafta a.s., POZAGAS a.s., SPP Storage s.r.o.), ktorých celková kapacita je 4,66 miliardy metrov kubických (m3), bolo k 21. augustu 2019 uskladnených viac ako 4,16 miliardy m3, teda viac ako 89 % z celkovej kapacity. Proces vtláčania zemného plynu do zásobníkov pokračuje v zmysle prevádzkových podmienok a predpisov prevádzkovateľov, ako aj požiadaviek jednotlivých zákazníkov,“ spresnil rezort hospodárstva.

Celková uskladňovacia kapacita zásobníkov na území Slovenskej republiky je podľa správy 42.547 gigawatthodín (GWh), teda takmer 4,01 miliardy m3, pričom maximálny denný pevný ťažobný výkon je takmer 465 GWh (takmer 44 miliónov m3 plynu). Maximálny denný ťažobný výkon vrátane prerušiteľných výkonov je viac ako 515 GWh (48,5 miliónov m3), maximálny denný pevný vtlačný výkon dosahuje viac ako 410 GWh (38 miliónov m3).