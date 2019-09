Smer-SD a SNS o voľbe podpredsedu NRSR ešte nerokovali

Poslanci za SNS sa majú podľa predsedu poslaneckého klubu strany Tibora Bernaťáka ešte pred voľbou stretnúť v klube, na ktorom dohodnú svoj postup. Klub Mosta-Híd nomináciu Galka podporí. Nový podpredseda parlamentu sa má voliť vo štvrtok 12. septembra.

„Zúčastním sa voľby a pána Galka voliť nebudem. Je to môj osobný záver, je to pre mňa nedôveryhodný človek,“ povedal Jarjabek. „Sme dosť dlho v parlamente na to, aby sme sa navzájom poznali, kto čo povedal, kto si za čím stál, kto klamal, kto koho kedy urazil, kto sa ako neslušne správal. Z toho budem vychádzať,“ vysvetlil poslanec Smeru-SD.

Šéf Smeru-SD Robert Fico ešte v júni uviedol, že Galka voliť nebude a mieni sa usilovať o to, aby opozícia prišla s inou nomináciou. Podporiť Galka sa vtedy nechystal ani poslanec Erik Tomáš (Smer-SD).

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák pre TASR uviedol, že poslanci budú hlasovať za Galka. Potvrdil tak dávnejšie stanovisko strany, že voči rozhodnutiu SaS nemá Most-Híd výhrady.

Opozičné hnutia OĽaNO a Sme rodina v júni deklarovali, že Galka na post podpredsedu podporia. Galko má na poste podpredsedu NR SR nahradiť Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu. O nominácii rozhodla republiková rada SaS ešte v júni.