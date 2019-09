Pred súdom v kauze zmeniek vypovedal súčasný riaditeľ Markízy Settele

Súčasný riaditeľ TV Markíza Matthias Settele nemal o zmenkách pred ich medializáciou žiadne vedomosti a považuje ich za falzifikát. Vypovedal tak pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Ústave na výkon väzby Bratislava vo veci falšovania zmeniek a marenia spravodlivosti, ktorého sa podľa obžaloby dopustili Marian K. s Pavlom R.

Settele počas svojej výpovede za pomoci tlmočníka vysvetľoval, že Markíza podlieha veľmi prísnym interným kontrolám, ako aj externým audítorom. Deje sa tak vzhľadom na to, že je materská spoločnosť televízie CME vedená na burze v New Yorku aj v Prahe. To má korešpondovať aj s predloženými listinnými dôkazmi, ktoré sa podľa obhajcu televízie Daniela Lipšica majú týkať auditovaných správ CME. Tie mali byť predložené americkej Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC), „z ktorých vyplýva, že existencia zmeniek evidovaná nebola, napriek tomu, že by evidovaná byť musela“.

Marian K. sa Setteleho pýtal aj na ponuku, ktorú smeroval k právnemu tímu Markízy po tom, čo mu Okresný súd Bratislava V uznal jednu zo zmeniek bez toho, aby skúmal jej pravosť. V rámci tejto ponuky mal tvrdiť, že riešenie sporu nebude Markízu nič stáť. O tejto ponuke Settele nevedel vzhľadom na to, že sa s prípadom zmeniek nezaoberá do detailov. V komentovaní výpovedi svedka Setteleho sa však vedúca právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich vyjadrila, že o ponuke obžalovaného Mariana K. vedela a informovala o tom aj právnych zástupcov CME. Lipšic doplnil, že absolútne chápe, že Markíza nemala záujem vyjednávať o falšovaných zmenkách a považuje to za správny postup. „S teroristami sa nevyjednáva o ničom,“ doplnil.

Pojednávanie bude pokračovať po obedovej prestávke výsluchom bývalého novinára a niekdajšieho šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Tótha. Z jeho výpovede bola verejnosť vylúčená na žiadosť obžaloby.