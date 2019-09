Fenomén samovrážd sa čoraz viac stáva súčasťou rozhovorov na linkách dôvery

Tínedžeri hovoria o myšlienkach na samovraždu často v online priestore. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa prevencie samovrážd psychológ a programový riaditeľ IPčko Marek Madro TASR informoval, že fenomén samovrážd sa stáva čoraz viac súčasťou rozhovorov na linkách dôvery.

Počas letných prázdnin online linka dôvery IPčko.sk a dobralinka.sk pomáhala mladým ľuďom spolu v 2720 prípadoch. Z tohto počtu bolo 361 rozhovorov o myšlienkach na samovraždu a v 113 prípadoch išlo o rozhovor pri ohrození života a zdravia. „Internet prináša so sebou množstvo rizikových fenoménov, no vytvára priestor na väčšiu otvorenosť a prináša pocity blízkosti a dôvery. My sa tento tzv. disinhibičný efekt snažíme využívať v prospech mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej, krízovej situácii. Táto často prichádza nečakane. Ide o chvíle straty blízkej osoby, nejakej životnej istoty, bezpečia, domáceho a sexuálneho násilia a podobne. Kríza je zložitý mechanizmus, prekvapí, odzbrojuje a zaplavuje emóciami, ktoré človek nevie ovládať,“ povedal Madro.

Od začiatku tohto roka odborníci rozprávali cez chat a email s viac ako 1200 mladými ľuďmi, ktorí hovorili o ich túžbe zomrieť, v 420 prípadoch išlo o akútnu krízovú situáciu. „Veľmi často na pomoc mladým ľuďom v krízovej situácii nadväzujeme spoluprácu so záchrannými zložkami a ďalšími odborníkmi,“ poznamenal Madro.

Začiatkom prázdnin občianske združenie IPčko spustilo portál chcemsazabit.sk. „Portál funguje len dva mesiace a kontaktovalo nás vďaka nemu až 670 ľudí. Pritom slovné spojenie “chcem sa zabiť„ zadávajú Slováci do internetového vyhľadávača mesačne asi 1600-krát. Potvrdilo sa naše očakávanie, že portál výrazným spôsobom pomôže ľuďom so samovražednými myšlienkami, ktorí hľadajú pomoc na internete,“ poznamenala psychologička Lenka Nemcová.

V týchto dňoch IPčko spúšťa kampaň „DEJE SA TO“, ktorej cieľom je povzbudiť a pomôcť ľuďom, ktorí uvažujú o samovražde.