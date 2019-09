Markíza spochybňuje tvrdenia Kočnera okolo Ernesta Valka v kauze zmeniek

Vedúca právneho oddelenia TV Markíza Lucia Tandlich v pondelok na pojednávaní v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Bratislava pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) spochybnila tvrdenia Mariana Kočnera o tom, že mu Ernest Valko poskytoval poradenstvo a že prišiel s nápadom vyhotoviť sporné zmenky. Poukazovala pritom na výpoveď Mariana Kočnera z roku 2011, počas ktorej mal uviesť, že ho Valko nikdy v ničom nezastupoval.

Malo sa tak udiať počas výpovede vo veci vraždy nebohého advokáta. „Súčasne vo vzťahu k licencii a Gamatexu uviedol, že Valko mu povedal, že vzhľadom na to, že je členom licenčnej rady, nie je vhodné, aby sa vyjadroval,“ uviedla na súde Tandlich. To je podľa nej v priamom rozpore s výpoveďou Mariana Kočnera.

Ten uviedol, že konflikt záujmov Valka vzhľadom na to, že mal radiť aj Marianovi Kočnerovi a Štefanovi Ághovi a zároveň byť členom licenčnej rady, „neriešil“. Podľa Tandlich sa snaží Marian Kočner nebohého právnika inkriminovať a dokresliť tak „legendu o vymyslených zmenkách“.

V otázke skúmania zmeniek znaleckým dokazovaním uviedol Marian Kočner ako jeden z dôkazov jeho neviny fakt, že dal k dispozícii súdu zmenky na skúmanie. To by podľa neho inak neurobil, keďže by sa sám inkriminoval.

Podľa Tandlich sa však obžalovaný „dva roky aktívne bránil za súčinnosti súdu, aby takéto skúmanie bolo vykonané chemickou analýzou“. Marian Kočner tak poskytol zmenky na skúmanie až po uplynutí lehoty na ich skúmanie.

V Justičnom paláci padla taktiež otázka na podmienky vyplatenia zmeniek, keďže sa na predmetných zmenkách nenachádzajú. Tie mali byť podľa obžalovaného tri. Licenčná rada neodníme Markíze licenciu, licencia bude predĺžená o 12 rokov a prevádzajúcu licenciu bude vlastniť jedna firma. Na otázku obhajoby Markízy, kde sa táto dohoda mala nachádzať, uviedol obžalovaný, že to bola ústna dohoda.

Predmetné zmenky boli zo spoločnosti Mariana Kočnera a Štefana Ágha. Inkasný servis prevedené na zahraničnú firmu Midas. Toto postúpenie nebolo podľa Mariana Kočnera odplatné. Obhajobe televízie však odmietol povedať, aký bol jeho vzťah k tejto firme. Odkazoval pritom na obchodné tajomstvo.

Na súde vo večerných hodinách vypovedá bývalý novinár a niekdajší šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth. Na jeho výpoveď bola verejnosť vylúčená z dôvodu, že svedčí vo viacerých trestných veciach, ktoré sú stále vyšetrované. Senát tak vyjadril pochybnosti nad tým, že by počas jeho výpovede neunikli omylom informácie.

Peter Tóth svedčí okrem kauzy televíznych zmeniek proti Marianovi Kočnerovi aj vo veci vraždy Jána Kuciaka. Z tej je Marian Kočner obvinený.