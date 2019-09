Prokurátor vypočúval Kočnera, pýtal sa na zmenky, Fica, Kaliňáka aj Haščáka

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta sa obžalovaného Mariana Kočnera pýtal na to, či žiadal vo väzbe pomoc od Roberta Fica, Roberta Kaliňáka alebo špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. „Ja nepotrebujem pomoc nikoho," reagoval obžalovaný na údajné motáky, ktoré im mal posielať so žiadosťou o pomoc. Potvrdil, že o zmenkách komunikoval so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom.

Verzia Mariana Kočnera sa vo veľa veciach zhoduje s júlovými výpoveďami Pavla Ruska. Ten taktiež tvrdil, že počas sporu s Gamatexom hrozil prechod licencie televízie Markíza. Taktiež ako príklad uvádzal prechod licencie VTV, ktorú vtedy získal dnes už zavraždený mafián Peter Steinhübel. Podľa Mariana Kočnera to dohadoval taktiež nebohý advokát Ernest Valko.

Obžalovaný opakovane uvádzal, že od medializácie incidentu v Markíze trpel sporom celé dva roky. Jeho deti údajne chodili domov s plačom a média ho mali vykreslovať ako kriminálnika. Keď sa ho prokurátor opýtal, prečo počas tých dvoch rokov (od roku 1998 do roku 2000) spor nevyriešil predajom Gamatexu niekoľkým z možných spomínaných kupcov, uviedol, že nikto nechcel kúpiť spoločnosť, ktorá nemá doriešené právne spory.

Prokurátor ÚŠP sa tiež pýtal na to, či niekoho označoval Marian Kočner v Threeme ako opička. „Nebudem sa vyjadrovať k žiadnym veciam, ktoré údajne pochádzajú z komunikácie, ktorá dodnes nie je nijakým spôsobom znalecky dokázaná. Ja tvrdím, že je nezákonným dôkazom,“ reagoval obžalovaný. Na otázku, či mu pomáhal Norbert Bödör lustrovať niektoré osoby, skonštatoval, že Bödör nemá spôsob, ako by niečo také urobil.

Vo veci komunikácie so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom v prípade sporu o zmenky Marian Kočner potvrdil, že s ním komunikoval. Odmietol však špecifikovať, o čom, a navrhol ho predvolať ako svedka. Prokurátor sa ho tiež pýtal, či platil alebo podporoval nejakým spôsobom niektoré z médií, aby pozitívne informovali o kauze. „Konkrétne pána Daňa“, doplnil, na čo Marian Kočner uviedol, že aktivistovi Martinovi Daňovi niekedy zaplatil kávu.

Posledná otázka smerovala na to, či prispieva na bežné živobytie obžalovaného exriaditeľa Markízy Pavla Ruska. To Marian Kočner odmieta rovnako ako aj otázku, či mu platí obhajobu.

Výpoveď Mariana Kočnera po krátkej prestávke pokračuje otázkami jeho obhajcov. Tí sa ho na úvod spýtali, či pozná Ninu Sobotovičovú. Momentálne je redaktorkou denníka Sme a ako študentka žurnalistiky robila aj s Marianom Kočnerom rozhovor do bakalárskej práce o kauze Gamatex. Podľa slov obhajcov ju žiada predvolať prokurátor Šanta. Marian Kočner tvrdí, že v jej zverejnenom rozhovore uviedla vyjadrenia, ktoré nezodpovedali ich stretnutiu.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov“. Marian Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej.