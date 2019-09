Európsky regulátor pre letectvo neprijme verdikt FAA v súvislosti so 737 MAX

EASA o tom už upovedomila americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), pričom ho zároveň informovala celkovo o štyroch podmienkach, ktoré bude potrebné splniť, než sa boeingy 737 MAX budú môcť v Európe vrátiť do prevádzky. Tou prvou je práve fakt, že „nedôjde k automatickému delegovaniu“ súhlasu FAA s návratom 737 MAX do prevádzky. Uviedol to v pondelok (2. 9.) výkonný riaditeľ EASA Patrick Ky pred Výborom Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch.

Lietadlá 737 MAX boli stiahnuté z oblohy v marci tohto roka, keď úrady pre bezpečnosť letectva reagovali na dve tragické nehody tohto typu stroja, medzi ktorými bolo necelých päť mesiacov. Koncom októbra sa do Jávskeho mora zrútilo lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air so 189 ľuďmi na palube a začiatkom marca havarovalo za rovnakých okolností lietadlo spoločnosti Etiopian Airlines so 157 cestujúcimi krátko po vzlete z letiska v Addis Abebe. Nehody nikto neprežil.

V obidvoch prípadoch sa vyšetrovatelia zamerali na úlohu systému MCAS určeného na stabilizáciu lietadla počas letu. Práve ten má byť príčinou havárie obidvoch strojov.

Postoj Európy je nepríjemnou ranou pre Boeing, ktorý sa nádejal, že po rozhodnutí FAA sa jeho lietadlá rýchlo vrátia späť do prevádzky. Navyše to znamená prerušenie zabehnutého systému v medzinárodnej leteckej doprave, že regulačné úrady si vzájomne akceptujú svoje štandardy.