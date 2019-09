SaS:Trvalý pobyt v SR by mohol získať i cudzinec,ktorý je partnerom Slováka

Navrhujú to poslanci za opozičnú SaS, ktorí do parlamentu predložili novelu zákona o pobyte cudzincov. Súčasťou návrhu je aj vymedzenie pojmu partner štátneho občana SR.

Predkladatelia predloženou novelou vychádzajú z odporúčaní ombudsmanky Márie Patakyovej. Tie sa týkajú aj práva na rodinný a súkromný život párov rovnakého pohlavia, konkrétne vo vzťahu k možnosti udelenia pobytu osobe rovnakého pohlavia na základe statusu rodinného príslušníka.

Obdobná úprava podľa poslancov existuje už v súčasnom znení zákona pre manželov štátnych občanov SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Pre potreby zákona by sa podľa poslancov zaviedol pojem partner štátneho občana SR. „Zákon už dnes obsahuje pojem partner, ale len vo vzťahu k občanom iných členských krajín Európskej únie,“ uviedli v dôvodovej správe návrhu. Štátny príslušník tretej krajiny je príslušníkom krajiny mimo EÚ.

Partnerom štátneho občana SR by bol partner, s ktorým má trvalý, riadne osvedčený vzťah v súlade s právnym poriadkom inej krajiny, ak tento vzťah nie je manželstvom podľa právneho poriadku SR. „Pôjde nielen o prípady manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktorých sa týka odporúčanie verejnej ochrankyne práv, ale nad rámec jej bezprostredného odporúčania aj o registrované partnerstvá,“ uviedli predkladatelia.

Poslanci upozorňujú, že zmena by sa nepremietla do zákona o rodine alebo do zákona o matrikách.