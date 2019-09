Kiska zamiešal karty, kotlebovci klesli: Takto dopadol nový volebný prieskum

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom augusta, so ziskom 19,6 percenta by ich vyhrala strana Smer-SD. Na druhej priečke by sa umiestnila koalícia PS/Spolu s 15,5 percenta a na treťom mieste by skončila ĽSNS Mariana Kotlebu s 10,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny.

Štvrté miesto v prieskume obsadila SaS s rovnými deviatimi percentami. Za ňou sa umiestnila nová strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí s 8,8 percenta hlasov, čím predbehla hnutie Sme rodina Borisa Kollára, ktoré sa umiestnilo na šiestom mieste so 7,6 percenta. Za nimi nasleduje OĽaNO so 7,3 percenta a SNS so ziskom 7,1 percenta hlasov. Posledná strana, ktorá by sa dostala do parlamentu, je podľa prieskumu KDH so 6,3 percenta. Pred bránami Národnej rady SR zostáva Most-Híd s 3,9 percenta a SMK so ziskom 3,5 percenta hlasov.

Dve strany, ktoré by nezískali ani jedno percento, sú Komunistická strana Slovenska s 0,3 percenta a Strana zelených Slovenska so ziskom 0,2 percenta.