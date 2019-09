Video: Otec prevzal kontrolu nad lietadlom, cestujúcich dostal do Španielska

Michael Bradley zachránil cestujúcich na letisku v Manchestri, keď vošiel do kokpitu a bezpečne pristál s lietadlom spoločnosti easyJet v španielskom Alicante. Britský otec ušetril cestujúcim hodiny čakania, keď sám prevzal kontrolu nad lietadlom. Bradley letel so svojou manželkou a synom na dovolenku, no pre neprítomnosť pilota hrozilo, že let bude zrušený. Našťastie Bradley je sám pilotom easyJetu a v tom momente zavolal svojim šéfom, či môže lietadlo pilotovať sám.

Manchester Evening News uvádza, že spoločnosť súhlasila a lietadlo vyštartovalo zo Spojeného kráľovstva. Predtým, ako lietadlo opustilo letisko v Manchestri, Michael oznámil cestujúcim, že meškajú dve hodiny kvôli absencii pilota. Počas prehliadky rozmýšľal, či mu to stojí za telefonát a povedal si, že áno, pretože chce ísť na dovolenku. Nadriadením zavolal, že stojí na termináli a nemá čo robiť, lebo nemajú pilota a on má so sebou licenciu aj doklady. O pol minúty už Bradleymu volali naspäť a prosili ho, nech cestujúcich dopraví do destinácie.

Pozrite si video: Pilot pristáva počas nepriaznivého počasia

Náhradný pilot sa ospravedlnil cestujúcim, že nemá uniformu a že bude pilotovať len v tričku, no cestujúci skutočne ocenili to, že vôbec mohli vzlietnuť a dali to najavo hlasným potleskom. Spoločnosť easyJet neskôr uviedla, že let bol ohrozený pre neočakávané problémy riadenia letovej prevádzky vo Francúzsku, čo spôsobilo meškanie letov a následný nedostatok pilotov. Spoločnosť ocenila odhodlanie jej pilota vo svojom voľnom čase napraviť túto nepríjemnosť.

Video: Muž oznámil cestujúcim, že bude letieť namiesto pôvodného pilota

