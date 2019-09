SAMO podporuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič to oznámil vo štvrtok na pôde Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. To je presvedčené, že iným spôsobom ako zálohovaním Slovensko nedokáže dosiahnuť cieľ zrecyklovať 90 percent PET fliaš.

Od zavedenia zálohovania si obchodníci sľubujú čistú krajinu, ktorá je podľa Krajčoviča impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch, kde obchodníci podnikajú. Podporu tiež považujú za svoju povinnosť v rámci spoločenskej zodpovednosti a pokračovanie projektov na ochranu prírody, ktoré realizujú.

„Treba na rovinu povedať, že je to regulácia, ktorá nás zaťaží, ale na rozdiel od iných sleduje ušľachtilý cieľ,“ vyhlásil Krajčovič. V súčasnosti už podľa jeho slov obchodníci diskutujú s výrobcami a pripravujú sa na zavedenie zálohovania. Pripomenul, že viacerí členovia SAMO sú zároveň výrobcami nápojov, preto je v ich záujme, aby bol systém čo najefektívnejší. Plánujú napríklad vzdelávať spotrebiteľov, aby vedeli, v akom stave je fľaše potrebné odovzdať.

„Oceňujem tento postoj najmä preto, že členovia SAMO, či už zahraniční, alebo slovenskí spolu uvedú na trh pol miliardy PET fliaš a plechoviek, polovicu z celkového množstva,“ komentoval podporu šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd). Avizoval tiež, že ministerstvo je ochotné financovať časť vstupných nákladov na zavedenie zálohovania cez environmentálny fond.

Krajčovič je presvedčený, že všetky fľaše, ktoré sa cez systém zálohovania vyzbierajú, budú zrecyklované a nebudú sa opätovne používať. Opätovné použitie si nevie predstaviť z hľadiska hygieny ani logistiky. PET fľaše totiž drví už samotný zberný automat, aby potom nákladné autá „neprevážali vzduch“. Sólymos si síce myslí, že znovupoužitie je ideálne, je to však podľa neho skôr otázka na trh.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov by malo na Slovensku fungovať od roku 2022. Zákon, ktorý o tom hovorí, poslanci pred prázdninami posunuli do druhého čítania. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách. Proti zavedeniu zálohovania naopak vystupuje Zväz obchodu (ZO) SR. Radšej by sa mal podľa neho zlepšovať súčasný systém, nie zavádzať nový.