Dostál: Odsúdenému poslancovi nepatrí odstupné

„Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR má poslanec v závislosti od času výkonu funkcie po zániku svojho mandátu nárok na plat ešte počas dvoch alebo troch mesiacov. Neplatí to len pre poslancov, ktorí boli znovuzvolení alebo prešli do inej verejnej funkcie a pre poslancov, ktorí vykonávali svoj mandát menej ako päť mesiacov. Je do neba volajúca nespravodlivosť, aby takéto odstupné dostal aj poslanec, ktorému mandát zanikol v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin," uviedol poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál.

Poslanecký klub SaS preto podá návrh novely zákona, aby v budúcnosti takéto odstupné nebolo možné. „Veríme, že sa k nám pridajú aj iní, nielen opoziční poslanci, ktorí náš návrh podporia,“ povedala poslankyňa NR SR za SaS Renáta Kaščáková, ktorú doplnila predsedníčka poslaneckého klubu liberálov Natália Blahová: „Ak chceme lepšie a spravodlivejšie Slovensko, tak musíme ísť príkladom my z poslaneckých lavíc.“