BBC vyplatila Cliffovi Richardovi odškodné dva milióny libier

Hudobník vlani uspel v procese týkajúcom sa porušenia súkromia, keď stanica pokrývala policajnú raziu v jeho dome.

BBC mu musela následne zaplatiť odškodné vo výške 210.000 libier, pričom neskôr súhlasila s vyplatením ďalších 850.000 libier ako kompenzáciu právnických nákladov. Táto suma sa však odvtedy zvýšila na zhruba dva milióny libier. BBC v stredu uviedla, že prípad sa zavŕšil „priateľským vyrovnaním“.

Ako však napísal denník Mirror, predmetná dohoda plne nepokrýva právnické náklady 78-ročného Sira Cliffa. Počas trvania procesu totiž vyhlásil, že na očistenie svojho mena minul viac než tri milióny libier.

Spevák zažaloval BBC po tom, ako stanica nafilmovala policajný zásah, ktorý sa uskutočnil v roku 2014 v jeho dome v anglickom grófstve Berkshire. Záznam, ktorý obsahoval letecké zábery z helikoptéry, boli vysielané v spravodajských blokoch počas celého dňa.

Úrady vyšetrovali nepodložené tvrdenie muža, ktorý vyhlasoval, že ho Cliff Richard v roku 1985 sexuálne napadol. Speváka však nezatkli ani neobvinili a prípad sa o dva roky uzavrel. BBC sa Richardovi ospravedlnila za „nepríjemnosti“, vyhlásila však, že súdne nariadenie o rešpektovaní súkromia by mohlo byť prekážkou pre slobodu tlače.

Spevák sa v čase policajnej razie nachádzal vo svojom portugalskom dome. „Bolo to veľmi necitlivé. Je ťažké vysvetliť ľuďom, ako som sa vtedy cítil. Odvtedy som do toho domu vošiel už iba raz, aby som si odniesol šaty. Bolo to horšie, ako keby ma boli vykradli,“ vyhlásil neskôr pre televíznu stanicu ITV.

Sir Cliff sa následne pripojil k ďalším verejným osobnostiam vo výzve na zákonnú ochranu anonymity ľudí podozrivých zo sexuálnych deliktov až do doby, pokiaľ ich riadne neobžalujú zo zločinu.