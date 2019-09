Tragická dopravná nehoda: Muž náraz do stromu neprežil

K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu okolo 11.00 h pri obci Voľa v okrese Michalovce. Michalovskí príslušníci dopravnej polície ju aktuálne dokumentujú. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Muž so Škodou Fabia najprv prešiel do protismeru a potom do priekopy, kde narazil do stromu,“ uvádza polícia s tým, že vodič zraneniam, ktoré utrpel, na mieste podľahol. Policajti zisťujú, ako presne k nehode došlo.

Foto: facebook.com/KRPZKE

Dopravu na mieste riadi polícia a odporúča, aby sa vodiči predmetnému úseku vyhli. Vyzýva tiež na opatrnú jazdu.