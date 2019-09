Slovenských hokejistov naďalej povedie Ramsay

Kanaďan Craig Ramsay bude aj naďalej tréner slovenskej hokejovej reprezentácie. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan to oznámil na stredajšom brífingu v Bratislave. Šatan zároveň informoval, že zatiaľ zostáva generálnym manažérom národného tímu a bude rokovať s potenciálnymi kandidátmi na tento post.

Ramsay prevzal slovenskú reprezentáciu v auguste 2017. O služby kanadského kormidelníka sa zaujímal Šatan po tom, ako ho len mesiac predtým vymenovali do funkcie generálneho manažéra. Ihneď po zvolení si dal bývalý slovenský reprezentant za cieľ dosadiť na post hlavného trénera zahraničného odborníka. Ramsay viedol Slovensko na prvom významnom turnaji v máji 2018, na MS v Dánsku s ním obsadil celkové 9. miesto. V tom istom roku viedol národný tím aj na ZOH v Pjongčangu, kde Slováci skončili na 11. mieste.

Zmluvu mal Ramsay do konca MS 2019, ktoré sa konali na Slovensku. Na domácom šampionáte Slováci pod jeho vedením nepostúpili do vytúženého štvrťfinále, ale fanúšikovia po každom zápase oceňovali ofenzívny štýl hokeja a rovnako aj odborníci. Aj preto sa ozývali hlasy, aby kanadský kouč zostal na striedačke SR. V tom čase však končil mandát vtedajšiemu prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi, ktorý navyše vyhlásil, že ďalej kandidovať nebude. Aj preto sa Ramsay po skončení MS rozlúčil v kabíne s hráčmi i realizačným tímom. Po zvolení Šatana za šéfa slovenského hokeja však nový prezident začal s Ramsayom nové rozhovory a napokon skúseného kouča presvedčil o zotrvaní vo funkcii. Skúsený Kanaďan dostal zmluvu na jeden rok, Slovensko povedie na MS 2020 i v augustovej olympijskej kvalifikácii, ktorá by sa v ten istý rok mala hrať na Slovensku.

Šesťdesiatosemročný Ramsay sa dal na trénerskú dráhu po skončení hráčskej kariéry. Pracoval vo viacerých kluboch NHL, naposledy ako konzultant v Montreale Canadiens. Ako hlavný kouč viedol Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers a Atlantu Thrashers. Ako asistent v Tampe Bay získal v roku 2004 Stanleyho pohár. Ako hráč pôsobil v NHL v rokoch 1971 až 1985 za Buffalo Sabres. Odohral 1070 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 672 bodov (252+420), v 89 dueloch play off pridal 48 bodov (17+31). Raz si zahral v Zápase hviezd a v roku 1985 získal Frank J. Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka.

Zoznam trénerov SR v ére samostatnosti:

1993-1996 Július Šupler

1996-1997 Jozef Golonka

1997-1999 Ján Šterbák

1999-2002 Ján Filc

2002-2006 František Hossa

2006-2008 Július Šupler

2009-2010 Ján Filc

2010-2011 Glen Hanlon

2011-2015 Vladimír Vůjtek

2015-2017 Zdeno Cíger

2017- Craig Ramsay