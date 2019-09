Hrnčiar: Rozsudok pre Mazureka môže byť dobrým signálom do budúcna

Poslanec Ľubomír Galko (SaS) nie je podľa vlastných slov zástancom represií za vyslovenie názoru, zákonodarca by si však podľa neho mal uvedomovať, čo môže povedať, a čo nie. Mazurek rozhodnutím súdu stráca mandát poslanca Národnej rady SR.

„Prejavy extrémizmu a fašizmu sa v našej spoločnosti dlhodobo nadmieru tolerujú. Som presvedčený, že to môže byť dobrý signál aj do budúcna, že konečne sa prijalo takéto zásadné rozhodnutie,“ reagoval v utorok Hrnčiar.

Galko si myslí, že rozhodnutie súdu treba rešpektovať. „Takto je to nastavené. Nie som veľkým zástancom represií za vyjadrenie názoru. Na druhej strane, aj my by sme si ako poslanci mali uvedomovať, čo môžeme povedať, a čo už nie. Čo je v rozpore nielen s dobrými mravmi, ale aj so zákonom,“ odpovedal na otázky novinárov s tým, že Mazurekovi môže aj táto situácia priniesť voličské hlasy.

Podľa europoslanca a bývalého splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka (OĽaNO) rozsudok potvrdil, že ĽSNS je extrémistická strana. „Nenávisť nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať nikomu, ani poslancom Národnej rady. Vyhlásenia členov Kotlebovej ĽSNS, ako aj ich skutky nám spôsobujú hanbu po celom svete,“ uviedol pre TASR Pollák.

„Je to veľmi unikátna situácia, ktorá sa ešte v histórii SR a slovenského parlamentu nestala,“ reagoval na rozsudok riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Tomáš Kostelník.

O svoj mandát Mazurek prišiel v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Na jeho miesto nastúpi do klubu ĽSNS Milan Špánik.

Mazureka odsúdil v utorok trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR za extrémistické trestné činy na peňažný trest vo výške 10.000 eur. NS SR sprísnil na svojom verejnom zasadnutí minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, čo sa týka výšky peňažného trestu. Verdikt je právoplatný.