Odchod Jankovskej z funkcie nestačí, zhodujú sa PS/Spolu a Za ľudí

Za ľudí žiada, aby Jankovská nebola ani sudkyňou a aby vo funkcii skončil aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). PS/Spolu zas tvrdia, že sa musí vymeniť celá generácia politikov prepojených s Marianom Kočnerom.

„To, že pani Jankovská ostáva na poste sudkyne, je jeden z klincov do rakvy dôvery k nášmu súdnictvu,“ poznamenal líder Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska na tlačovej konferencii. O premiérovi si myslí, že je len bábkou Roberta Fica. Avizoval tiež, že nezaradená poslankyňa Veronika Remišová, ktorá vstúpila do strany Za ľudí, na mimoriadnej schôdzi vláde nevysloví dôveru.

Za ľudí chce tiež pripraviť návrh, aby sa sudcovia po pôsobení v politike určitý čas nemohli vrátiť do sudcovského talára, prípadne by ich žiadosť musela posúdiť Súdna rada.

Opozičné hnutie OĽaNO oznámilo, že napriek odchodu Jankovskej bude premiér v piatok (6. 9.) čeliť v Národnej rade (NR) SR odvolávaniu. Svoje podpisy pre iniciovanie parlamentnej mimoriadnej schôdze podľa neho nestiahnu ani poslanci za opozičné SaS aj Sme rodina.

Pellegrini naopak dúfa, že Matovič a líder SaS Richard Sulík budú nasledovať kroky štátnej tajomníčky Jankovskej a odídu z politického života pre svoje stretnutia s Marianom Kočnerom. Vo svojej reakcii taktiež uviedol, že rozsudky vynášajú súdy a vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.

Monika Jankovská končí vo funkcii štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti. Oznámila to na utorkovej tlačovej konferencii. Avizovala, že chce ďalej pôsobiť ako sudkyňa. Nevidí dôvod, prečo by nemohla pôsobiť v talári. Či zas bude kandidovať v parlamentných voľbách za Smer-SD, nepovedala, považuje to za predčasné. Do odchodu ju podľa jej slov nikto netlačil.