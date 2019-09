SaS chce zmeniť pravidlá pri platnosti ročnej diaľničnej známky

DNES - 16:24

Ročná diaľničná známka by mala aj pri zakúpení v priebehu roka platiť skutočne celý rok, nielen jeho časť. Tvrdí to opozičná strana SaS, ktorá s týmto zámerom predložila do parlamentu novelu zákona o diaľničnej známke. Plénum by sa ňou malo zaberať na septembrovej schôdzi.

„Zámerom predloženej novely zákona o diaľničnej známke je odstránenie nespravodlivosti pri zakúpení ročnej známky v priebehu roka, keď jej platnosť je výrazne menej ako jeden rok, nakoľko jej platnosť je len do januára nasledujúceho roka," konštatujú predkladatelia. Navrhujú úpravu pravidiel pre platnosť ročnej diaľničnej známky zo súčasnej, ktorá je od 1. januára jedného roka do 31. januára nasledujúceho roka. Podľa poslancov SaS by sa mala zmeniť na pohyblivých 365 dní odo dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Návrh zákona sa vyrovnáva aj s prestupnými rokmi. Platnosť diaľničnej známky by mala byť podľa poslancov primárne nastavená na 365 dní, pričom v prestupných rokoch je to 366 dní. Zachovanie kontinuity by malo zabezpečiť prechodné ustanovenie. To má umožniť zachovanie platnosti ročných diaľničných známok zakúpených v roku 2019, ktoré platia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Účinnosť zákona predkladatelia navrhujú od 1. januára 2020.