Polícia preveruje smrteľné poranenia muža, ktorého našli na letisku pri Trnovci

V minulom týždni došlo na letisku pri Trnovci v okrese Skalica k vážnym zraneniam muža, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Polícia v súčasnosti preveruje, ako k zraneniam prišiel. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.

"So zraneniami mal byť muž prevezený do skalickej nemocnice a nakoniec letecky transportovaný záchranármi do nemocnice v Bratislave, kde zraneniam podľahol,“ uviedla Linkešová.

Polícia do dnešného dňa nedostala podnet, ani nikto z rodiny nepodal v danej veci trestné oznámenie. Polícia na žiadosť nemocnice zabezpečila v deň udalosti miesto pre pristátie leteckým záchranárom. „Policajti situáciu na mieste preverili a podľa vyjadrení malo ísť o úraz bez cudzieho zavinenia," dodala hovorkyňa KR PZ.

„Na základe otázok z médií, ktoré by mohli nasvedčovať iný priebeh udalosti, polícia preveruje informácie cez kriminalistov po operatívnej línii,“ doplnila krajská hovorkyňa.

Ako dodala, v prípade, že sa potvrdí, že k zraneniu a následnému úmrtiu osoby došlo z dôvodu cudzieho zavinenia, polícia bude vo veci konať v zmysle trestného zákona.