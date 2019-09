Jankovská končí ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti

Monika Jankovská (Smer-SD) končí vo funkcii štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti. Oznámila to na utorkovej tlačovej konferencii. Avizovala, že chce ďalej pôsobiť ako sudkyňa. Nevidí dôvod, prečo by nemohla pôsobiť v talári. Či zas bude zas kandidovať v parlamentných voľbách za Smer-SD, nepovedala, považuje to za predčasné. Do odchodu ju podľa jej slov nikto netlačil.

Ozrejmila, že funkcie štátnej tajomníčky sa vzdáva pod tlakom, ktorý sa dotýka jej rodiny. „Mediálno-politický cirkus sa hlboko dotýka mojej rodiny, synov, matky, ktorí absolútne nemajú nič spoločne s politikou,“ skonštatovala. Tvrdí, že je mediálne lynčovaná. „Chceli ste moju verejnú popravu, aj prostredníctvom nepodložených informácii aj mediálneho lynču, tak ju tu máte,“ odkázala novinárom.

Národná kriminálna agentúra vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom Kočnerom. Jankovská akékoľvek kontakty s ním v utorok opätovne odmietla.

Jankovská zrušila aj svoj profil na Facebooku, ktorý sa volal “Brániť sa oplatí”.