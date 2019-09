Video: Polícia zadržala 17-ročného mladíka pre napadnutie na Obchodnej ulici

AUTENTICKÉ ZÁBERY NEVHODNÉ PRE CITLIVÉ POVAHY: BITKA NA OBCHODNEJ ULICI V BRATISLAVE Včera krátko po 22.00 hod boli hliadky PZ vyslané na základe oznámenia o fyzickom napadnutí muža na Obchodnú ulicu. Policajti Obvodného oddelenia Staré mesto - stred, ktorí sa na miesto incidentu dostavili ako prví, hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili. Polícia SR - Bratislavský kraj Podľa doterajších informácií bol poškodený muž pred jednou z prevádzok s občerstvením fyzický napadnutý iným mužom. Ten poškodeného fyzicky napadol údermi päsťou ako aj kopmi nohou do oblasti hlavy. Útočník z miesta následne utiekol v smere na Poštovú ulicu. Policajti počas následného prepátravania okolia spozorovali osobu mužského pohlavia, ktorá zodpovedala popisu útočníka. Muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu so zasahujúcimi policajtmi nespolupracoval a z miesta chcel odísť. Z tohto dôvodu mu boli priložené služobné putá po nasadení ktorých bol 17ročný muž eskortovaný na príslušné oddelenie Policajného zboru. Poškodený 29-ročný muž bol na mieste ošetrený privolanou RZP a prevezený k ďalšiemu ošetreniu do jednej z nemocníc. Útočníkovi nezabránilo v tomto konaní ani to, že incident sa odohral priamo pod jednou z nainštalovaných kamier a navyše v blízkosti novootvorenej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Vyšetrovaním okolností tohto incidentu, ako aj vyvodením trestno-právnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe sa v súčasnej dobe zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.