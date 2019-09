Pellegrini nemusí čeliť odvolávaniu, ak Jankovská odstúpi, naznačil Galko

Podpredseda SaS Ľubomír Galko by návrh na jeho odvolanie stiahol, ak štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika Jankovská odstúpi z funkcie. Povedal to v utorok po brannobezpečnostnom výbore v Národnej rade (NR) SR.

„Ja osobne by som do toho nešiel. Samozrejme, sa musíme ešte poradiť v opozícii,“ povedal Galko v súvislosti s mimoriadnou schôdzou parlamentu, na ktorej sa má hlasovať o vyslovení nedôvery premiérovi. Galko podotkol, že odstúpiť mala Jankovská skôr. Ak sa tak však napokon rozhodne, vytrhne podľa jeho slov tŕň z päty Smeru-SD.

Galko si osobne myslí, že Jankovská popoludní na tlačovej konferencii oznámi svoje odstúpenie z funkcie. „Ona je tam neudržateľná. Ak neodstúpi dnes, odíde neskôr - a s oveľa väčšou hanbou. Toto môže vyeskalovať,“ povedal Galko s tým, že môžu prísť ďalšie protesty a Jankovská ako skúsená politička by mala odísť z pozície.

V prípade, ak by sa po odchode z funkcie štátnej tajomníčky chcela vrátiť na sudcovskú pozíciu, bolo by to podľa neho rozporné. „Nikto ju nejde zatvárať do väzenia, ani ju predčasne viniť, ale byť sudcom a súdiť ľudí a byť v takomto vážnom podozrení je v rozpore,“ povedal s tým, že by očakával aspoň pozastavenie sudcovskej činnosti.

Jankovskej odchod opozícia žiada pre jej údajné kontakty s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

Pellegrini by mal odvolávaniu čeliť v piatok (6. 9.) na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Tú iniciovala opozícia, odvolanie premiéra podporilo 32 opozičných poslancov na návrh lídra OĽaNO Igora Matoviča. Premiér vníma Matovičove iniciatívy ako snahu prekryť jeho zlyhania z minulosti, keď sa stretával s podnikateľom Marianom K.

Pellegrini opakovane vyhlásil, že pokiaľ sa potvrdia podozrenia týkajúce sa Jankovskej, požiada ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby navrhol jej odvolanie. Podľa vlastných slov chce konať až po tom, čo bude mať v rukách relevantné informácie.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom K. Jankovská komunikáciu poprela a tvrdí, že sa s ním nestretla.

Podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Minister spravodlivosti po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.