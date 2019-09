Hormonálna terapia spôsobuje smrteľné ochorenie, fatálny účinok je aj po vysadení

Riziko rakoviny prsníka pri užívaní hormonálnej substitučnej terapie je dvojnásobne vyššie, než sa doteraz predpokladalo. Nová rozsiahla štúdia potvrdila, že hormonálna terapia je priamou príčinou rakoviny.

Výskum tiež ukázal, že čím dlhšie ju ženy užívajú, tým väčšie je ich riziko. Hormonálna terapia nezvýšila riziko rakoviny len v prípade, že bola užívaná viac ako jeden rok. Vo výskume sa takisto uvádza, že riziko nezmizne hneď, ako ju ženy prestanú užívať, ako sa pôvodne predpokladalo.

Lekári teraz na základe nových zistení varujú ženy, ktoré v minulosti užívali hormonálne lieky alebo ich v súčasnosti užívajú, aby boli ostražité, pokiaľ ide o príznaky rakoviny prsníka.

Dvojnásobne vyššie riziko rakoviny prsníka

Výskum uverejnený v lekárskom časopise Lancet hovorí, že jedna z 50 žien s priemernou hmotnosťou, ktorá užívala najbežnejšiu formu terapie - kombinovanú dennú dávku estrogénu a progestogénu - po dobu piatich rokov, dostane rakovinu prsníka.

Toto riziko je dvakrát väčšie, než sa predpokladalo, pretože na istej úrovni pretrváva 10 alebo viac rokov potom, čo ženy prestanú užívať hormonálne lieky. Ženy, ktoré užívajú alebo niekedy užívali hormonálnu terapiu, by mali byť ostražité a mali by sa porozprávať so svojím lekárom a podstúpiť skríning na rakovinu prsníka.

Hormonálna terapia je už dlho spájaná s rakovinou prsníka a v menšej miere aj s rakovinou vaječníkov. Táto otázka však bola plná kontroverzie, ktorá postavila prívržencov hormonálnych liekov - vrátane mnohých gynekológov - proti epidemiológom, ktorých znepokojujú riziká rakoviny.

Hormonálna terapia je veľmi efektívna pri zmierňovaní návalov horúčavy, nočného potenia a iných príznakov menopauzy, ktoré sužujú jednu zo štyroch žien. Autori štúdie tvrdia, že lekári by mali prehodnotiť predpisovanie tejto liečby pre ženy v menopauze. „Sme skutočne znepokojení tým, že mnohí praktickí lekári tvrdia, že to nie je niečo, z čoho si musíte robiť starosti,“ uviedla prof. Valerie Beral z Oxfordskej univerzity, spoluautorka štúdie.

Hormonálna substitučná terapia nie je tak bezpečná, ako sa doteraz myslelo

Sir Richard Peto z Oxfordskej univerzity povedal, že si teraz môžu byť istí, že hormonálna terapia je príčinou asi 5% rakoviny prsníka. Riziko rakoviny sa zvyšuje s dĺžkou obdobia, kedy ženy užívali hormóny a zvyčajne je poháňané estrogénmi. Ženy, ktorým boli podávané lieky, ktoré znižujú ich prísun estrogénu - napríklad tamoxifén - majú vysokú ochranu proti návratu nádorov.

„Toto sú príčinné súvislosti,“ povedal Peto. „Nie je to len spojenie, pretože hormonálna substitučná terapia spôsobuje nárast rakoviny prsníka." Nový výskum zhrnul údaje z 58 štúdií po celom svete o viac ako 108 000 ženách, u ktorých sa vyvinula rakovina prsníka po liečbe hormonálnou substitučnou terapiou.

V západných krajinách sa u 6,3% žien s priemernou hmotnosťou vyvinie rakovina prsníka v priebehu 20 rokov od veku 50 rokov bez akejkoľvek hormonálnej terapie. Štúdia zistila, že číslo narástlo na 8,3% u žien užívajúcich najbežnejšiu hormonálnu kombináciu - estrogén a progestogén.

Pravdepodobnosť bola lepšia (7,7%) u žien, ktoré užívali progestogén iba občas, napríklad 10 až 14 dní v mesiaci. Tie ženy, ktoré brali iba estrogén, pretože nepotrebovali progestogén na ochranu pred rakovinou maternice po hysterektómii, mali riziko 6,8%.

Ženy, ktoré sú obézne, majú zvýšené riziko rakoviny prsníka, pretože ich tukové tkanivo po menopauze produkuje nadmerný estrogén. Štúdia zistila, že užívanie hormonálnej terapie ďalej nezvyšovalo ich riziko.