Štátna tajomníčka Monika Jankovská by mala odísť sama, tvrdí SaS

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal podľa lídra SaS Richarda Sulíka konečne ukázať, že nie je len bábkou v rukách šéfa Smeru-SD Roberta Fica, a konať v prospech spravodlivosti Slovenska. Dodal, že ani minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by nemal iba apelovať na to, aby odišla sama, ale „vyvinúť maximálne úsilie, aby táto skompromitovaná osoba nepošpiňovala jeho ministerstvo“.

Podľa poslanca Národnej rady SR Alojza Baránika (SaS) je zotrvanie Jankovskej „skutočným obrazom spravodlivosti na Slovensku, keď 'naši ľudia' majú pocit, že sú tí nedotknuteľní“.

Všetky podozrenia, ktoré vyvolal zásah polície voči viacerým sudcom i Jankovskej, treba vysvetliť a vyvrátiť. Premiér to povedal po utorkovom stretnutí s predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou, s tým, že treba realizovať kroky k dôvere ľudí v justíciu na Slovensku. Potvrdil, že platí jeho doterajšie stanovisko, že bude konať, pokiaľ sa podozrenia potvrdia.

Národná kriminálna agentúra vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom K. Jankovská komunikáciu poprela. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je jej zotrvanie vo funkcii neobhájiteľné. Minister spravodlivosti po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži demisiu.