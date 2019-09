OĽaNO vyzvalo Jána Balciara, aby skončil ako šéf Vojenského spravodajstva

Hnutie OĽaNO vyzýva riaditeľa Vojenského spravodajstva (VS) Jána Balciara, aby sa vzdal funkcie. Problémom je podľa predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VS Eduarda Hegera (OĽaNO) rozsah a hodnota jeho nehnuteľností a podozrenia, že ich kúpil od podozrivých osôb. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) si chce počkať na vyjadrenie kompetentných orgánov. Zatiaľ podľa vlastných slov nemá v prípade Balciara informácie o porušení zákona, jeho súkromné záležitosti riešiť nechce.

Balciar podľa hnutia podozrenia o nadobudnutí svojho majetku doteraz nevysvetlil. „Na výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva sme vyzvali pána riaditeľa, aby pochybnosti verejnosti vysvetlil a vyvrátil. Vyzvali sme aj pána ministra Gajdoša, aby verejnosti vysvetlil a obhájil svoju nomináciu. Vysvetlenia sme sa nedočkali. V záujme ochrany dobrého mena Vojenského spravodajstva vyzývame pána riaditeľa, aby sa vzdal funkcie,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Heger.

Balciar podľa hnutia spochybňuje dôveryhodnosť Vojenského spravodajstva. Poslanec Ján Budaj (OĽaNO) tiež vyzval ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, ako aj ministra dopravy Árpáda Érseka (obaja Most-Híd), aby okamžite v rámci svojich kompetencií zabezpečili ochranu národného parku v Nízkych Tatrách pred záujmami stavebníka, ktorým je podľa Budaja riaditeľ Vojenského spravodajstva.

Minister obrany považuje majetkové pomery za súkromnú záležitosť. „Je to jeho osobná záležitosť, k tomu sa teraz vyjadrovať nebudem. Nemám detailnejšie informácie. Sú orgány, ktoré dodávajú stavebné povolenia. Informoval o svojich majetkových pomeroch, informoval, že veci sú plne v súlade so zákonmi,“ reagoval Gajdoš na otázky novinárov týkajúce sa Balciarových majetkových pomerov. Minister doplnil, že v tejto záležitosti sa treba pýtať toho, kto vydal Balciarovi stavebné povolenie. „Ja jeho súkromné záležitosti nebudem preverovať,“ povedal minister. Doplnil tiež, že je nadmieru spokojný s plnením povinností šéfa VS.

Hnutie tvrdí, že Balciar získal niekoľko apartmánov na Táloch podozrivým spôsobom. V prípade troch apartmánov a aj chaty v Nízkych Tatrách má ísť o nehnuteľnosti, ktoré v minulosti patrili človeku, ktorý je podľa medializovaných informácií prepojený s mafiánskou skupinou černákovcov. Informáciu priniesol portál Aktuality.sk. O financovaní ďalších nehnuteľností Balciara nie sú podľa OĽaNO dispozícii žiadne informácie.