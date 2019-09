Štrajk vodičov MHD dopadol podľa DPB fiaskom, odborári si to nemyslia

MHD v celom meste premáva od rána bez akéhokoľvek obmedzenia. Zo všetkých 1500 vodičov sa podľa dopravcu do štrajku zapojilo 11 ľudí. Organizátor protestu, predseda odborovej organizácie DPB Autošofér Jozef Hitka si však nemyslí, že štrajk bol neúspešný a tvrdí, že sa doň zapojilo viac než 11 vodičov.

„Účasť na proteste nedosiahla ani 0,8 percenta. Operatívne výpadky v prevádzke sme hradili záložnými vozidlami,“ povedal pre TASR manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický. Autošofér je jedna zo štyroch odborových organizácií DPB. Podnik tvrdí, že ostatné odborové organizácie sa do štrajku nezapojili.

Pondelkový štrajk niektorých vodičov, ktorý trval od 4.00 do 7.00 h, vníma DPB len ako mediálnu hru. Na štrajk nevidí dopravca dôvod. „Cieľom odborov Autošofér Jozefa Hitku bola iba mediálno-politická hra, do ktorej sa snažil v prvý školský deň vtiahnuť aj cestujúcich. Odbory Autošofér v DPB sa totiž trápia s nedostatkom členov a dlhodobo sa im nedarí rozšíriť členskú základňu o väčšie množstvo nových vodičov,“ povedal Žarnovický.

Hitka nevie povedať presný počet vodičov, ktorí sa do štrajku zapojili. Tvrdí však, že ich bolo viac ako komunikuje DPB. „Nakoľko bol veľký tlak od zamestnávateľa a vyhrážanie sa im, tak aby neostali vo vozovni, odstavovali sa po konečných zastávkach, čo sa dá ťažko dokázať. Zlyhala totiž technika a nefungovali palubné počítače, a teda nezaznamenávali ich jazdy alebo vynechané spoje,“ argumentoval pre TASR.

Odmieta, že by išlo o politickú hru, alebo o jeho snahu posilniť si pozíciu v odboroch. „Bojujem za všetkých zamestnancov DPB, aj tých, ktorí nie sú v odboroch. Snažím sa pre nich vybojovať najlepšie podmienky,“ vyhlásil. Štrajk podľa jeho slov splnil účel, keďže v pondelok odborom Autošofér prisľúbil generálny riaditeľ DPB Martin Rybanský, že je ochotný rokovať o zlepšení podmienok pre vodičov. Ak rokovania s vedením podniku nebudú úspešné a situácia by sa neriešila, odbory Autošofér budú zvažovať ďalšie nátlakové akcie.

DPB oponuje a tvrdí, že štrajk nesplnil žiadny účel, pretože iný účel, než propagáciu odborov Hitku v médiách ani nemal. „Ponuku jednať, aby navrhol zlepšenie podmienok, sme mu ponúkli už dávno. Pán Hitka to však odmietol a namiesto toho nám vyhlásil štrajk. Ponuka jednať preto nie je nová, ale pretrvávajúca. Ak by pánovi Hitkovi išlo o reálne zlepšenie pracovných podmienok, využil by ju už dávno predtým,“ skonštatoval Žarnovický.

Hitka pri zvolávaní štrajku poukázal na mzdy, chýbajúcich vodičov i mechanikov v podniku, či na zlé pracovné podmienky. „Jazdíme v starých vozidlách. Vo vozidlách, kde nefunguje klimatizácia,“ podotkol. Vadí mu neprimerané trestanie zamestnancov i to, že pri riešení sťažností nemá zamestnanec takmer žiadnu možnosť na svoju obhajobu.

DPB však dôvodom štrajku nerozumie. Deklaruje, že sa snaží reálne zlepšiť podmienky zamestnancov a má za sebou už prvé výsledky. „Ešte v lete, hneď po nástupe nového vedenia, sa vodičom podarilo v spolupráci s mestom navýšiť mzdy o viac ako desať percent a dielenským pracovníkom dokonca až o 20 percent. Súčasne sa začali nakupovať desiatky ďalších klimatizovaných autobusov a aby sa vodičom lepšie pracovalo aj v starších vozidlách, necháme aj do desiatok z nich domontovať klimatizáciu,“ skonštatoval Žarnovický.