V Británii sa opäť konajú protesty proti plánu premiéra Johnsona

Zhromaždenia boli zvolané do miest Londýn, Aberdeen, Manchester, York, Newcastle, Belfast, Edinburgh či Swansea a ďalších, informovala agentúra AFP.

Johnsonov plán prerušiť v druhom septembrovom týždni až do 14. októbra zasadnutie parlamentu, a tým pred odchodom Británie z EÚ naplánovaným na 31. októbra znížiť počet rokovacích dní, má už síce súhlas kráľovnej Alžbety II., ale vyvolal hnev opozičných poslancov, ako aj časti konzervatívnych zákonodarcov, ktorí sú za zotrvanie Británie v EÚ.

Už v stredu vyšli do ulíc Londýna stovky demonštrantov, ktorí prejavili svoj nesúhlas s Johnsonovou taktikou.

Sobotňajšie protesty sa konajú v duchu hesiel Zastavte prevrat (#StopTheCoup) a Bráňte demokraciu. Zvolala ich organizácia Another Europe is possible, ktorá je proti odchodu Británie z EÚ.

Ľavicová platforma Momentum, ktorá je úzko spätá s hlavnou opozičnou Labouristickou stranou, zasa vyzvala svojich prívržencov a podporovateľov, aby v rámci protestov „okupovali mosty a blokovali cesty“.

Najväčšie zhromaždenie sa očakávalo v Londýne, kde sa na poludnie na ulici Downing Street, kde sa nachádza sídlo predsedu britskej vlády, zišli tisíce hvízdajúcich a bubnujúcich ľudí, pričom mnohí mávali vlajkami EÚ a kričali „Boris Johnson, hanba ti!“ V rukách mali plagáty s nápisom „Brániť demokraciu = odolať odstaveniu parlamentu“, či „Spojené kráľovstvo, zobuď sa! Alebo vitaj v Nemecku roku 1933“.

Davom odporcov brexitu v rovnakom čase za asistencie policajtov prechádzala aj asi 10-členná skupina mužov s vyholenými hlavami a zahalených do britských vlajok, ktorí skandovali: „Čo chceme? Brexit! Kedy to chceme? Teraz!“

V Británii súčasne pokračuje aj zbieranie podpisov pod petíciu odsudzujúcu Johnsonov scenár. Do dnešného dňa ju podpísalo už viac ako 1,6 milióna ľudí.

Ako v sobotu pripomenul spravodajský portál France Info, k Johnsonovým odporcom sa jasne pridal aj bývalý britský konzervatívny premiér John Major, keď podporil sťažnosť podanú na súd protibrexitovou aktivistkou Ginou Millerovou. Súdne pojednávanie v tejto veci sa bude konať 5. septembra v Londýne.

Johnsonova vláda požiadala tento týždeň kráľovnú Alžbetu II., aby bola činnosť parlamentu pozastavená do 14. októbra. Do tzv. brexitu vtedy budú zostávať už len dva týždne. Má ísť o predĺženie bežnej prestávky v činnosti zákonodarného zboru, ktorá sa vyhlasuje pred začiatkom novej schôdze. Ohlásenie tohto kroku vyvolalo pobúrenie medzi poslancami odmietajúcimi brexit.

Odporcovia odchodu Británie z Európskej únie bez dohody tak zrejme už nebudú mať šancu zastaviť takýto postup, informovali tento týždeň tlačové agentúry DPA a AFP.

Johnson opakovane deklaroval, že Británia odíde z EÚ v plánovanom termíne 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.